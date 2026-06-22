Игры закончились

По данным “Ъ”, Wildberries & Russ пока отказалась от идеи реализации игрового направления, в рамках которого планировалось как создание собственного онлайн-магазина, так и платформы облачного гейминга. На развитие такого бизнеса требуются годы, в то время как маржинальность в нем достаточно низкая, указывают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Wildberries & Russ (RWB) отказалась от планов по развитию своего видеоигрового направления, отложив идею на неопределенный срок, рассказали “Ъ” два источника в крупных видеоигровых студиях. По словам собеседников, компания рассматривала запуск собственной платформы по облачному геймингу, онлайн-магазина, а также обсуждала покупку видеоигровой студии. Инвестиции RWB в развитие направления источники оценивают в 2,5 млрд руб. В компании сообщили “Ъ”, что «не комментируют слухи».

RWB подала заявку на регистрацию товарного знака GG WB в ноябре прошлого года (см. “Ъ” от 21 ноября 2025 года). Согласно международной классификации товаров и услуг, регистрация знака могла относиться к разработке интерфейсов для компьютеров, программному обеспечению для компьютерных игр, компьютерным устройствам, игровым джойстикам, портативным играм с телекоммуникационными функциями и др. В компании заверяли, что товарный знак зарегистрирован для маркетинговых целей, а «о дальнейших планах использования пока говорить рано».

По прогнозу Агентства стратегических инициатив, объем российского рынка видеоигр в 2025 году достигнет 208 млрд руб. при среднегодовом темпе роста (CAGR) 6%. К 2030 году сегмент достигнет 271 млрд руб., говорится в исследовании. Из них 112 млрд руб. принесут мобильные видеоигры (монетизация за счет внутренней рекламы и покупок), 145 млрд руб.— игры для ПК и консолей (покупка самих игр, внутриигровые трансакции и подписки), 14 млрд руб. придется на браузерный сегмент (внутренняя реклама и подписки).

Решение Wildberries скорректировать свои планы в отношении игрового направления выглядит как результат стратегического анализа и прагматичного подхода к инвестициям, считает директор по развитию игры Grand Mobile Александр Язовский: «Видеоигровой рынок существенно отличается от классического ритейла: здесь нельзя просто конвертировать трафик в продажи. Это индустрия с длительными циклами окупаемости, специфическими операционными рисками и необходимостью вкладывать значительные ресурсы на горизонте многих лет». При тщательной оценке рисков и проведении математических расчетов руководство компании, вероятно, предпочло воздержаться от масштабных венчурных инвестиций, которыми по сути является разработка игр с нуля, резюмирует господин Язовский.

«Сомневаюсь, что RWB вкладывались бы в RnD, скорее занялись бы ребрендингом и переупаковкой, а в этом бизнесе маржа довольно незначительная»,— говорит независимый видеоигровой аналитик Максим Фомичев. Также на рынке мало видеоигровых студий для покупки, считает он, ведь все крупные игроки релоцировались с командами, а в покупке инди-разработчиков нет смысла. «В последнем случае по сути ты покупаешь проект и команду разработки, а не стабильный бизнес, что чревато крайне высокими рисками»,— заверяет господин Фомичев.

Разработка игр — это операционно тяжелый бизнес, в котором требуется специфическая экспертиза и кадры, но нет гарантии прибыли, напоминает эксперт: «На выстраивание такого бизнеса ушли бы годы, и все это время он работал бы исключительно в минус».

Отдельного внимания заслуживает технологический аспект, указывает Александр Язовский. По его словам, запуск собственного облачного сервиса требует колоссальных затрат на серверную инфраструктуру. «В текущих условиях дефицита оборудования корпоративного класса масштабирование такого проекта становится крайне сложной задачей. Стоит вспомнить кейс Google Stadia: когда даже технологический гигант признает проект нерентабельным, это становится важным сигналом для всего рынка»,— добавляет он.

Юлия Юрасова