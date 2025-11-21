Игре подали знак

Wildberries подала заявку на регистрацию товарного знака, который относится к разработке ПО для компьютерных игр, производству игровых джойстиков, портативных устройств и др. Появление крупного игрока в геймерской индустрии РФ может стать драйвером ее развития. Однако участники рынка говорят, что компания пока не ищет специалистов для работы в новом подразделении, а может просто готовить базу для дальнейшего развития своей экосистемы.

Wildberries & Russ 18 ноября подала заявку на регистрацию товарного знака GG WB, следует из данных Федеральной службы по интеллектуальной собственности. Согласно международной классификации товаров и услуг (МКТУ), регистрация знака может относиться к разработке интерфейсов для компьютеров, программному обеспечению для компьютерных игр, компьютерным устройствам, игровым джойстикам, портативным играм с телекоммуникационными функциями и др. Представитель компании отметил, что товарный знак зарегистрирован для маркетинговых целей, а «о дальнейших планах использования пока говорить рано».

По прогнозу Агентства стратегических инициатив (АСИ), объем российского рынка видеоигр в 2025 году достигнет 208 млрд руб. при среднегодовом темпе роста (CAGR) 6%. Так, к 2030 году сегмент достигнет 271 млрд руб., говорится в исследовании. Из них 112 млрд руб. принесут мобильные видеоигры (монетизация за счет внутренней рекламы и покупок), 145 млрд руб.— игры для ПК и консолей (покупка самих игр, внутриигровые трансакции и подписки), 14 млрд руб. придется на браузерный сегмент (внутренняя реклама и подписки).

Источник “Ъ” в одной из издательских компаний предполагает, что Wildberries и Russ действительно рассматривают выход на видеоигровой рынок, исходя из перечисленного МКТУ: «Однако стоит помнить, что компания пока только зарегистрировала товарный знак, еще нет никаких новостей о том, что она ищет специалистов для работы в новом подразделении».

Компания пока агрессивно занимает все ниши, говорит источник, например домен под онлайн-кинотеатр, а самой платформы пока нет.

«Не исключено, что Wildberries и Russ просто готовят базу для дальнейшей экосистемы, в которой могут появиться новые направления. Однако от некоторых могут и отказаться»,— добавляет он. Ранее “Ъ” сообщал, что Wildberries планирует запустить своего виртуального оператора (см. “Ъ” от 23 июня).

Среди основных факторов развития индустрии представители АСИ называют передачу прав на издание зарубежных игр российским компаниям, а также расширение издательского бизнеса, которое способствует росту компетенций на рынке за счет работы с иностранным продуктом. Кроме того, паблишинг стимулирует деловую активность (выплаты роялти, повышение налоговой базы за счет роста сегмента).

Представитель Cyberia Nova сказал “Ъ”, что Wildberries & Russ может искать партнерские отношения с уже существующими игроками рынка для комплексного продвижения игровых продуктов.

При этом, по его словам, появление такого крупного участника может стать дополнительным драйвером развития индустрии, но только в случае, если маркетплейс сможет грамотно выстроить партнерские модели и сфокусироваться на востребованных сегментах. «Специфика разработки игр требует экспертизы, которая на рынке в дефиците, особенно в сегменте ПК-игр»,— заключает он. «Пока нет деталей, сложно говорить о целях компании,— считает собеседник “Ъ” в одной из крупных студий разработки.— Организация может как открыть игровую студию с инвестициями в 100 млрд руб., так и просто создать IT-юнит для геймификации».

