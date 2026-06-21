Защита фигуранта дела о водоводе в Донецк просит смягчить статью

Защита замгендиректора ООО «ПП “Интерарм”» Вилена Даллари добивается переквалификации обвинения по делу о хищении более 500 млн руб. при строительстве водовода из Ростова-на-Дону в Донецк. По данным “Ъ”, адвокат настаивает, что в действиях предпринимателя не было умысла на хищение, а значит, состав мошенничества ему вменен необоснованно.

Уголовное дело о предполагаемом хищении средств Минобороны было возбуждено ГВСУ СКР осенью 2025 года по материалам ФСБ. Следствие считает, что при выполнении госконтракта на систему Дон—Донбасс подрядчики могли завысить стоимость оборудования и сэкономить на качестве металла, из-за чего после монтажа на объекте появились протечки и дефекты.

Адвокат утверждает, что Даллари действовал по указанию руководителя компании и не был заинтересован в выводе бюджетных средств. По их версии, он подписывал документы под давлением начальства, а к тому же не имел возможности полноценно проверить качество продукции из-за неисправности испытательного оборудования на производственной базе.

Защита считает, что действия предпринимателя, если и содержат нарушение, то могут быть отнесены не к мошенничеству, а к более мягкой статье о злоупотреблении полномочиями. При этом, по версии адвоката, проблемы на объекте были связаны не с качеством изделий, а с их последующим монтажом, а затем устранены.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Донецкие трубы взяли под защиту».