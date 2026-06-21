Защита фигуранта дела о водоводе в Донецк просит смягчить статью
Защита замгендиректора ООО «ПП “Интерарм”» Вилена Даллари добивается переквалификации обвинения по делу о хищении более 500 млн руб. при строительстве водовода из Ростова-на-Дону в Донецк. По данным “Ъ”, адвокат настаивает, что в действиях предпринимателя не было умысла на хищение, а значит, состав мошенничества ему вменен необоснованно.
Уголовное дело о предполагаемом хищении средств Минобороны было возбуждено ГВСУ СКР осенью 2025 года по материалам ФСБ. Следствие считает, что при выполнении госконтракта на систему Дон—Донбасс подрядчики могли завысить стоимость оборудования и сэкономить на качестве металла, из-за чего после монтажа на объекте появились протечки и дефекты.
Адвокат утверждает, что Даллари действовал по указанию руководителя компании и не был заинтересован в выводе бюджетных средств. По их версии, он подписывал документы под давлением начальства, а к тому же не имел возможности полноценно проверить качество продукции из-за неисправности испытательного оборудования на производственной базе.
Защита считает, что действия предпринимателя, если и содержат нарушение, то могут быть отнесены не к мошенничеству, а к более мягкой статье о злоупотреблении полномочиями. При этом, по версии адвоката, проблемы на объекте были связаны не с качеством изделий, а с их последующим монтажом, а затем устранены.
Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Донецкие трубы взяли под защиту».
Уголовные дела по статье 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) часто возникают в контексте неисполнения государственных контрактов и хищений бюджетных средств, как и в ситуации с водоводом в Донецк. Например, на Кубани возбуждались дела против бывших чиновников, подозреваемых в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями, а также в хищениях при строительстве важных инфраструктурных объектов. Аналогичные дела о мошенничестве при реконструкции водопровода, где невыполненные работы были приняты по актам, расследовались в Башкирии.
Защита фигурантов по таким делам часто оспаривает наличие корыстного умысла, пытаясь переквалифицировать обвинение на менее тяжкие статьи, например, злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ) или самоуправство (ст. 330 УК РФ). В истории российского правосудия были случаи, когда обвинения в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) переквалифицировались на злоупотребление полномочиями, как это произошло с бывшим вице-губернатором Краснодарского края Сергеем Пуликовским. Однако суды не всегда идут на это, как показывает пример генерала Росгвардии, осужденного за взятку, чьи действия защита пыталась переквалифицировать на мошенничество.