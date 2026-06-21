Цифровой рубль на автомате

Банк России разработал концепцию создания платформы автоматических контрактов (смарт-контрактов) для расчетов цифровыми рублями. Банки будут выступать посредниками между своими клиентами и ЦБ, который станет оператором платформы. Заработать на смарт-контрактах смогут разработчики шаблонов для них и поставщики данных, которыми, по мнению участников рынка, преимущественно будут выступать государственные организации. Заработки банков в этой схеме пока под вопросом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

ЦБ опубликовал концепцию создания платформы коммерческих смарт-контрактов (ПКСК) для расчетов цифровыми рублями. Как отмечают в ЦБ, базовые смарт-контракты, предусматривающие осуществление регулярных и разовых переводов, уже реализованы на платформе цифрового рубля. «Банк России планирует разработать платформу коммерческих смарт-контрактов, чтобы вовлечь участников рынка в их создание»,— говорится в концепции. Оператором платформы на первом этапе станет ЦБ.

Смарт-контракты — это программы (алгоритмы), которые автоматически выполняют условия сделки при наступлении заранее определенных событий. Совершенствование таких алгоритмов — одно из направлений развития платформы цифрового рубля. В настоящее время реализованы базовые сценарии смарт-контрактов для граждан — осуществление регулярных переводов в заданную дату, а также разовых переводов с указанием даты и времени исполнения. По состоянию на 1 июня исполнено 37,4 тыс. смарт-контрактов.

Согласно концепции, финансовые организации будут выступать единой точкой входа для пользователей, обеспечивая техническое взаимодействие с ПКСК по защищенным каналам связи. То есть в данной конструкции банки будут выступать только посредниками между клиентом и ЦБ, при этом им придется доработать свои мобильные приложения и сервисы дистанционного банковского обслуживания, чтобы обеспечить доступ клиентов к ПКСК. Зарабатывать на коммерческих смарт-контрактах при расчетах в цифровых рублях смогут их разработчики и поставщики внешних данных, которыми, по словам участников рынка, будут выступать в основном государственные структуры — ФНС, МВД и т. д.

Эльвира Набиуллина, председатель Банка России, 24 апреля: «Мы никак не собираемся форсировать процесс внедрения цифрового рубля. Наша задача — сделать его удобным».

На вопрос, могут ли банки выступать разработчиками смарт-контрактов, в ЦБ не ответили, отметив, что только приступили к обсуждению концепции. Эксперты отмечают, что в концепции нет четкого указания на то, что банки сами не смогут быть разработчиками смарт-контрактов, к тому же они смогут создать для этого дочернюю компанию. По словам директора департамента стратегического развития Ассоциации банков России Булата Андержанова, согласно концепции, разработчиком может стать юридическое лицо, соответствующее требованиям оператора платформы. «На текущем этапе документ не устанавливает отраслевых ограничений и не указывает конкретный перечень организаций, которые смогут выполнять такую функцию»,— говорит он.

Директор по финансовым сервисам «Авито» Татьяна Жаркова считает, что банки могут быть разработчиками смарт-контрактов и зарабатывать на них. Согласно концепции, смарт-контракты разрабатываются не по запросу клиентов, а как некие шаблоны, из множества которых пользователи будут выбирать подходящий. По словам Татьяны Жарковой, смарт-контракт разрабатывается как готовое решение для определенного пользовательского сценария и размещается на платформе. «Концепция предполагает, что разработчик будет получать вознаграждение за использование решения, поэтому ему важно создавать востребованные смарт-контракты»,— говорит она.

Представленная ЦБ концепция смарт-контрактов существенно отличается от классической, обращают внимание эксперты.

Как поясняет глава Ассоциации участников рынка электронных денег Виктор Достов, основной особенностью смарт-контрактов в классическом виде является их неизменяемость, она достигается размещением смарт-контракта в распределенном реестре. «В схеме, предлагаемой Центральным банком, неизменяемость смарт-контрактов будет гарантироваться авторитетом Центрального банка, что концептуально очень сильно отличается от классической схемы»,— говорит он. По его мнению, ЦБ предстоит решить ряд задач: «Во-первых, обеспечить достаточное количество надежных игроков, которые позволят смарт-контрактам подгружать внешние данные, во-вторых, ответить на вопрос, будет ли ЦБ контролировать в смарт-контрактах наличие ошибок недекларированных операций и тому подобное».

Максим Буйлов