Торжественная цессия

По итогам пяти месяцев текущего года Альфа-банк вышел в лидеры среди банков по предложению к продаже коллекторам просроченной задолженности. При этом существенная часть выставленных на продажу долгов содержала банкротные кейсы. Объем предложения таких долгов банками растет вместе с ростом числа банкротств граждан, впрочем, цены на них крайне низкие, поскольку для взыскания такой задолженности необходима специальная экспертиза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

С января по май Альфа-банк выставил на продажу в рамках цессии 62 млрд руб. просроченной задолженности, рассказали “Ъ” участники коллекторского рынка. Всего, по данным коллекторского агентства ПКБ, в рамках цессии (учитываются все сделки, как заключенные на электронных торговых площадках, так и индивидуальные) банки выставили на 170 млрд руб. просроченных долгов (см. “Ъ” от 2 июня). Таким образом, Альфа-банк обеспечил 36% от совокупного объема выставленной на продажу банковской задолженности, став лидером по этому показателю. «Не каждая торговая процедура завершается реальной сделкой, поэтому использовать указанные суммы как полную оценку проданных долгов нельзя,— уточнили в пресс-службе Альфа-банка там.— Стратегия банка на рынке цессии остается неизменной, а планируемый объем портфеля к продаже в текущем году не увеличивается и соответствует уровню 2025 года». Данные за 2025 год в банке не раскрывают, как и состав и характеристики выставленных на продажу в этом году долгов.

170 млрд руб. составил объем предложения банками просроченных долгов для продажи по договорам цессии с января по май, по данным коллекторского агентства ПКБ.

По словам собеседников “Ъ” из числа взыскателей, Альфа-банк предлагал к продаже старые долги с просрочкой более года, среди которых было значительное число банкротных кейсов. «Речь идет не о завершенных банкротствах, а о случаях, когда заявление на банкротство подано, но решения еще нет»,— поясняет один из собеседников “Ъ”.

Объем банкротных лотов на российском рынке цессии растет, отмечает гендиректор сервиса по возврату просроченной задолженности ID Collect (входит в финтех-группу «Свой») Александр Васильев. «Такая динамика связана с ростом интереса потребителей финансовых услуг к процедуре личного банкротства и увеличением количества признанных банкротными кейсов»,— продолжает он. В целом доля долгов низкого качества в лотах, выставляемых на продажу, за последние два года выросла в основном за счет популярности инструмента личного банкротства, подтверждает управляющий директор ПКБ Павел Михмель.

Согласно данным Федресурса, в первом квартале 2026 года российские суды признали банкротами 137,5 тыс. граждан, что на 13,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За все время существования механизма личного банкротства через процедуру прошло более 2,2 млн человек.

Банкротная просрочка активно продается банками. «На некоторых электронных торговых площадках постоянно наблюдается трафик банкротных лотов от ряда крупных продавцов»,— говорит господин Васильев. Продажи банкротных лотов, по словам господина Михмеля, определяются стратегией банка: некоторые игроки преодолели порог затрат на самостоятельное взыскание, считают участие в процедуре банкротства нецелесообразным и высвобождают резервы.

Цена таких лотов очень низкая, 0,1–0,2% от суммы основного долга, по данным участников рынка взыскания. Банкротные кейсы нельзя назвать безнадежными, и потенциально они могут обеспечивать сборы, однако работа с ними значительно сложнее, чем с обычными долгами, указывает господин Васильев. «Сейчас наблюдается тенденция роста отказов судов по признанию заявителей банкротами, что увеличивает потенциал взыскания таких долгов»,— добавляет он. Интерес к подобным лотам со стороны ПКО есть у крайне ограниченного круга, поэтому назвать их высоколиквидными никак не приходится, отмечают в пресс-службе «Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств». «Для ряда ПКО это способ обкатать те или иные подходы»,— указывает финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин. «Крупным покупателям такие лоты могут быть интересны, если у них есть стратегия работы с банкротными долгами и команда, работающая на этом направлении»,— заключает господин Васильев.

Ксения Дементьева