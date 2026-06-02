Банки вернулись к распродаже просрочки

В мае рынок банковской цессии (продажи задолженности по кредитам с уступкой прав требования) после провала в апреле показал признаки восстановления. Объем выставленных на продажу долгов — 29,9 млрд руб.— практически вернулся к уровню мая 2025 года, а цены выросли. Покупатели предпочитают пусть дорогую, но качественную просрочку, причем под качественным долгом сейчас понимается прежде всего портфели, по которым не было судебных решений.

Первое коллекторское бюро (ПКБ) проанализировало рынок банковской цессии по итогам мая (учитываются все сделки — как заключенные на электронных торговых площадках, так и индивидуальные). После резкого роста цессии в первом квартале текущего года — более чем вдвое год к году (см. “Ъ” от 30 марта), в апреле на рынке продажи банковских долгов наступил спад, за месяц на продажу были выставлены банковские долги всего на 17,1 млрд руб., доля закрытых сделок составила 79% при средней цене 6,37% от номинальной суммы долга. В мае к продаже банки предложили долгов на 29,9 млрд руб., что немногим меньше, чем годом ранее (31,75 млрд руб.). При этом доля закрытых сделок составила 95%, а средняя цена равна 8,45% от суммы основного долга, что даже выше, чем в первом квартале (8,12%), и значительно превышает показатель мая 2025 года (5,36%).

Хотя майские показатели отстают от результатов первого квартала, когда среднемесячный объем предлагаемых банками к продаже долгов находился на отметке 41 млрд руб., рост предложения цен и доли закрытых сделок говорит о восстановлении рынка банковской цессии.

«С самого начала года цена росла, продавцы почувствовали этот тренд и стали направлять объемы на продажу,— отмечает генеральный директор аукциона долгов Debex Марат Брук.— В конце апреля ценник уже стал корректироваться немного вниз, думаю, и продавцы решили поднакопить объемов и подождать». По словам гендиректора сервиса по возврату просроченной задолженности ID Collect Александра Васильева (входит в финтех-группу «Свой»), в мае активность постепенно начала восстанавливаться, крупные банки закрыли сделок примерно на 20 млрд руб.

«По-прежнему высоким спросом пользуются досудебные портфели, конкуренция за них очень высокая, из-за чего лоты иногда уходят по завышенной, на наш взгляд, цене, однако средневзвешенная цена по судебным портфелям находится на уровне 5–6%»,— отмечает господин Васильев. «Продавцы понимают, что продать долг по максимальной цене можно лишь за счет качества,— отмечают в пресс-службе Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств.— И если раньше в понятие качества закладывались такие характеристики, как срок и полнота досье, то сейчас один из основных факторов — статус в части постановления суда и банкротства». Профессиональные взыскатели сейчас заинтересованы в досудебных портфелях, поскольку есть возможность применить весь спектр инструментов для комфортного погашения клиентом долга, подчеркивают там.

Согласно прогнозу управляющего директора ПКБ Павла Михмеля, до конца 2026 года объем закрытых сделок составит порядка 300 млрд руб. (в среднем 25 млрд руб. в месяц).

«Во втором полугодии рынок цессии более активен: в этот период банковский сектор проводит оптимизацию структуры балансов, что повышает объемы цессионных сделок»,— добавляет гендиректор ПКО АБК Максим Колосков. «Сокращения объема закрытых сделок по итогам года мы не ожидаем»,— говорит господин Васильев. В 2025 году, по данным ПКБ, банки выставили на продажу долги на 369 млрд руб., объем закрытых сделок составил 325 млрд руб. «Цена в течение года будет колебаться, однако вряд в своем среднем показатель опустится ниже 8%, потому что все факторы говорят в пользу того, что портфель будет "молодеть"»,— полагает основатель Rodin.Capital Алексей Родин.

Ксения Дементьева