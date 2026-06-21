Спасший людей в ТЦ Краснодара Александр Воевода получит премию имени Кеосаяна

Александр Воевода, военнослужащий из Краснодара, который обезвредил вооруженного мужчину в торговом центре West Mall, получит 14-ю премию имени Тиграна Кеосаяна. Об этом сообщила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале.

Инцидент произошел 20 июня: 19-летний молодой человек с мачете и ножом напал на посетителей ТЦ. В результате нападения погибла 41-летняя женщина, еще несколько человек получили ранения. Злоумышленник направился в детскую игровую комнату, где поджег горючую смесь.

Воевода находился в торговом центре с женой и сыном. Он отправил семью в безопасное место, а сам бросился за нападавшим. В игровой комнате он снял с качелей ребенка и для защиты взял детский велосипед. Мужчина пытался успокоить нападавшего и сумел связать ему руки ремнем. Позже к ним присоединились другие посетители и сотрудник полиции, после чего нападавший был выведен и передан правоохранительным органам. Во время задержания Александр Воевода получил ранение, однако наложил себе жгут самостоятельно.

СКР возбудил уголовное дело. Задержанного направили на психиатрическую экспертизу.