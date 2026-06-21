Спасший людей в ТЦ Краснодара Александр Воевода получит премию имени Кеосаяна
Александр Воевода, военнослужащий из Краснодара, который обезвредил вооруженного мужчину в торговом центре West Mall, получит 14-ю премию имени Тиграна Кеосаяна. Об этом сообщила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале.
Инцидент произошел 20 июня: 19-летний молодой человек с мачете и ножом напал на посетителей ТЦ. В результате нападения погибла 41-летняя женщина, еще несколько человек получили ранения. Злоумышленник направился в детскую игровую комнату, где поджег горючую смесь.
Воевода находился в торговом центре с женой и сыном. Он отправил семью в безопасное место, а сам бросился за нападавшим. В игровой комнате он снял с качелей ребенка и для защиты взял детский велосипед. Мужчина пытался успокоить нападавшего и сумел связать ему руки ремнем. Позже к ним присоединились другие посетители и сотрудник полиции, после чего нападавший был выведен и передан правоохранительным органам. Во время задержания Александр Воевода получил ранение, однако наложил себе жгут самостоятельно.
СКР возбудил уголовное дело. Задержанного направили на психиатрическую экспертизу.
Премия имени Тиграна Кеосаяна, учрежденная главным редактором телеканала RT Маргаритой Симоньян, ранее уже вручалась. Так, в феврале 2026 года ее получил петербургский дворник Хайрулло Ибадуллаев за спасение семилетнего мальчика, выпавшего из окна. Защитившие детей от вооруженного ножом мужчины воспитательницы детского сада из Оренбургской области Лия Галеева и Людмила Платонова также были удостоены этой премии. Размер выплаты составляет 1 млн рублей, и решение о награждении принимает лично учредитель премии.