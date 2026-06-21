Минобороны РФ сообщило об ударах по объектам инфраструктуры ВСУ

Вооруженные силы РФ нанесели удары по объектам Украины, которые используются в интересах ВСУ, сообщило Минобороны России. В числе целей были указаны объекты нефтепереработки, транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры.

По данным министерства, в ходе операции были поражены военные аэродромы, склады горючего, логистические центры, а также объекты, связанные с производством и хранением беспилотных летательных аппаратов дальнего действия.

Кроме того, российское военное ведомство сообщило об ударах по пунктам временной дислокации украинских подразделений в 147 районах.

В Минобороны отметили, что к нанесению ударов привлекались авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия.