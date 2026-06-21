В Туве выясняют обстоятельства отравления посетителей кафе

В Республике Тыва прокуратура начала проверку в связи с отравлением посетителей кафе в городе Ак-Довурак. Пострадавших, среди которых 15 жителей Ак-Довурака и Барун-Хемчикского района, с признаками пищевого отравления доставили в ГБУЗ Барун-Хемчикский межкожуунный медицинский центр. Среди обратившихся за медицинской помощью 11 детей, все они были госпитализированы.

«В связи с этим прокуратурой района незамедлительно организована проверка соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства при организации горячего питания населения», — прокомментировали в ведомстве.

По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ) следственными органами СК России по Республике Тыва возбуждено уголовное дело.

Правоохранители намерены проверить соблюдались ли сотрудниками заведения требования санитарно-эпидемиологического и иного законодательства в сфере услуг.

Лолита Белова