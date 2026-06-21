Севастополь остался без света из-за аварии на электросетях

Свет отключился по всему Севастополю утром в воскресенье, 21 июня. Причиной стала авария на электросетях, сообщили «Российской газете» в Единой диспетчерской службе города.

«По всему городу нет света. Аварийные бригады Севэнерго уже приступили к восстановительным работам», — говорится в сообщении.

Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале, в городе ввели график временного отключения электроэнергии. По словам господина Развожаева, ограничения вводятся для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами города. Подробный график отключений будет публиковаться в аккаунте «Севастопольэнерго».

До этого губернатор сообщал, что в центре Севастополя беспилотник ВСУ упал на крышу жилого дома. Никто не пострадал. Дрон, предварительно, был с полным боезарядом, добавил господин Развожаев. Позже он уточнил, что пиротехники МЧС оперативно обезвредили боевую часть БПЛА.