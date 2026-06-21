Севастополь остался без света из-за аварии на электросетях
Свет отключился по всему Севастополю утром в воскресенье, 21 июня. Причиной стала авария на электросетях, сообщили «Российской газете» в Единой диспетчерской службе города.
«По всему городу нет света. Аварийные бригады Севэнерго уже приступили к восстановительным работам», — говорится в сообщении.
Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале, в городе ввели график временного отключения электроэнергии. По словам господина Развожаева, ограничения вводятся для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами города. Подробный график отключений будет публиковаться в аккаунте «Севастопольэнерго».
До этого губернатор сообщал, что в центре Севастополя беспилотник ВСУ упал на крышу жилого дома. Никто не пострадал. Дрон, предварительно, был с полным боезарядом, добавил господин Развожаев. Позже он уточнил, что пиротехники МЧС оперативно обезвредили боевую часть БПЛА.
Севастополь периодически сталкивается с проблемами в электроснабжении, что бывает вызвано как авариями на электросетях, так и внешними факторами. Например, в ноябре 2023 года около 1,8 тысячи жителей остались без света из-за сильного ветра, который привел к более чем 300 аварийным отключениям. В других случаях аварийные отключения происходили из-за ложного срабатывания газового оборудования на Балаклавской ТЭС, обеспечивающей значительную часть энергопотребления Крыма, или обрывов проводов после шторма. Одной из частых причин отключений электроэнергии в Севастополе, помимо погодных условий, является износ электросетевого оборудования. В феврале 2025 года жители Балаклавского района даже обращались в Следственный комитет России с жалобами на регулярные перебои в подаче электричества, связывая их с этой проблемой. Однако, системная модернизация сетей, включая гражданскую часть инфраструктуры 102-й ПЭС, видится как единственный путь к предотвращению подобных проблем в будущем. Михаил Развожаев, губернатор Севастополя, в 2025 году отмечал, что даже вопрос передачи этой инфраструктуры на федеральный уровень был поднят перед президентом. Кроме того, плановые отключения электроэнергии для проведения профилактических и ремонтных работ также регулярно проводятся "Севастопольэнерго".