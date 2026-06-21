Водные процедуры

Набережная реки Миасс впервые за много лет приютила на своей водной глади ресторан. Который, один из немногих в челябинской ресторанной практике последних лет, на пробу оказался даже лучше, чем ожидалось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ресторан "Айвазовский" (Челябинск). Фасад

Фото: фото Дмитрий Моргулес Ресторан "Айвазовский" (Челябинск). Фасад

Фото: фото Дмитрий Моргулес

Главная река Челябинска Миасс, разделившая миллионный город практически пополам, и проходящая по самому центру мегаполиса, в последние лет 50 служила скорее поводом для мрачных частушек и прибауток. Не слишком широкая, мелкая, илистая и просто грязная (как из-за экологии, так и из-за оказавшейся неудачной попытки украсить берега гранитной набережной). В итоге никакого толка от 22 километров набережных в городской черте не было.

Однако в последние годы за реку взялись. И власти, и бизнес. Власти смогли-таки организовать чистку Миасса от ила и водорослей, смогли понять, как обращаться со сбросами воды из Шершневского водохранилища, начали строить новые участки набережных и скверы на ней.

А теперь и бизнес не остался в стороне. В частности, тот, что, построив лет 20 назад между рекой и дворцом спорта «Юность» архитектурного уродца под названием ТРК «Мегаполис», видя активность властей на берегу реки, вложился в преобразование своего развлекательного центра. И вот, сначала пару лет назад вместо проездной дороги появилась красиво спроектированная и (редкость для Челябинска!) качественно благоустроенная набережная, а рядом с ней, с выходом к воде — настоящий гастромолл, по типу московского «Депо».

В 2026 году настал через следующего этапа развития и без того симпатичного уголка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ресторан "Айвазовский" (Челябинск). Открытая кухня

Фото: фото Дмитрий Моргулес Ресторан "Айвазовский" (Челябинск). Открытая кухня

Фото: фото Дмитрий Моргулес

Соорудив приличных размеров и водоизмещения понтон, на нем устроили двухэтажный ресторан, который назвали «Айвазовский». Уровень заявленных амбиций — авторская кухня и лучшее заведение в городе.

При этом ресторан на водной глади в истории Челябинска не первый — давным-давно, еще в советские времена, на спуске к воде рядом с тогда еще кинотеатром «Родина» стоял кораблик, превращенный в то ли бар, то ли что-то подобное. Но то было давно и мелкопоместно.

В «Айвазовском» же чувствуется масштаб и замах. Два этажа, большая открытая кухня, уютный интерьер, столики как внутри, так и снаружи, на веранде, где можно спокойно вкушать местные блюда, наслаждаясь видом на реку, по которой начали курсировать катамаранчики (прокат рядышком). А на противоположном берегу — умиротворяющая надпись «Я дома», и старый добрый Торговый центр, одно из красивейших зданий Челябинска постройки 60-х годов прошлого века, которое сейчас находится в ожидании своей судьбы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ресторан "Айвазовский" (Челябинск). Вид на реку со столика на открытой веранде

Фото: фото Дмитрий Моргулес Ресторан "Айвазовский" (Челябинск). Вид на реку со столика на открытой веранде

Фото: фото Дмитрий Моргулес

Что же до собственно кухни, то меню здесь довольно большое и разнообразное. Собрано, вероятно, с учетом личных предпочтений шеф-повара Дмитрия Срибненко.

Разнообразие — во всем.

Так, среди закусок встречаются как тартар из говядины на капустных чипсах с хрустящим картофелем (850 руб.), так и карпаччо из марокканского осьминога с томатной сальсой и гуакамоле (2500 руб.) или батат фри с трюфельным соусом и пармезаном (450 руб.)

Среди салатов выделяется оливье в исполнении с языком и раковыми шейками (1500 руб). Из супов — гаспаччо из бакинских томатов (990 руб.) Для любителей мяса найдется бок бычка с соусом ротисьер из квасного сусла и с полбой (1270 руб.), кролик конфи с луковым жу и пюре из пастернака с трюфелем (1500 руб.) и свиная вырезка с грибным рагу и картофельными ньокками (870 руб.). Рыба и морепродукты представлены в том числе все тем же марокканским осьминогом, но в греческом стиле, с молодым картофелем и соусом дзадзыки (2900 руб.), а также фалангой камчатского краба с соусом из сморчков и сливочным картофельным пюре (2900 руб.). А еще есть несколько видов пасты , десерты и прочее по мелочи.

Под стать меню большая, качественная и разнообразная винная карта, собранная с таким вкусом и знанием, что не очень-то верится, что подбором занимался челябинский сомелье. Уж больно хорошие имеются тут образцы самых разных, в том числе лучших российских, вин.

А еще, если у вас разбегаются глаза от разнообразия, есть в меню хороший выход — летний дегустационный сет (2400 руб.). В котором, как нам пояснила официантка, «все по половинке порции, кроме вареников — там полная порция»). Так мы и поступили вместе с товарищем, с которым оказались в «Айвазовском». Тот, уже добрых 20 лет живущий в Москве, и в силу в том числе профессии, завсегдатай серьезных московских ресторанов, все время, что мы провели на берегу Миасса, удовлетворенно цокал языком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Риет из форели и Айоли а-ля русс с бриошью

Фото: фото Дмитрий Моргулес Риет из форели и Айоли а-ля русс с бриошью

Фото: фото Дмитрий Моргулес

Затравкой сета оказались дипы с бриошью, а именно риет из форели и айоли а-ля русс. Риет удался лучше, хотя и айоли был неплох, особенно с очень мягкой бриошью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Панцанелла с артишоками, брынзой и оливками каламата

Фото: фото Дмитрий Моргулес Панцанелла с артишоками, брынзой и оливками каламата

Фото: фото Дмитрий Моргулес

Салат — панцанелла с артишоками, брынзой и оливками каламата (стоит в основном меню 1150 руб.) — оказался удачным. Оливки и брынза сбалансировали артишок, и все это удачно легло на мой язык.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Форшмак из атлантической сельди на бриоши

Фото: фото Дмитрий Моргулес Форшмак из атлантической сельди на бриоши

Фото: фото Дмитрий Моргулес

Вне дегустационного сета я заказал еще и форшмак из атлантической сельди на бриоши (670 руб.). Что сказать — один из лучших форшмаков, что я когда-либо пробовал. В крупной, как я люблю, нарезке, с удачным балансом вкуса сельди и перепелиных яиц с плевочками красной икры поверх.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вареники с картофелем и грибами, свиная грудинка и лук фри

Фото: фото Дмитрий Моргулес Вареники с картофелем и грибами, свиная грудинка и лук фри

Фото: фото Дмитрий Моргулес

Несколько удивили вареники с картофелем и грибами, свиной грудинкой и луком фри (цена в основном меню 750 руб.). Нет, сами вареники были чудесны, тесто тонкое, начинка вкусная, обжаренная грудинка и соус были к месту. А вот лук фри подвел. То ли его после фритюрницы не промокали салфеткой, то ли масло, в котором его готовили, было каким-то не тем — в общем, совершенно лишняя горечь, которая подпортила прекрасное впечатление от блюда.

Десерт «Гречка» (590 руб. в основном меню) — и правда десерт. С шоколадной чипсинкой и посыпанными сверху крупинками гречки. Вкусно, но по мне, даже слишком сладковато.

Общее впечатление от «Айвазовского» самые приятные. В Челябинске однозначно появилось еще одно место, куда стоит ходить и наслаждаться хорошей кухней. Да, цены тут кусаются. Нам с приятелем этот ужин на двоих с бутылкой российского вина обошелся почти в 15 тысяч рублей. А мог бы и еще дороже, если бы не дегустационные сеты. Но ведь и полотна великого живописца, именем которого назван ресторан, вы задешево не купите.

Дмитрий Моргулес