«Вышеградскую четверку» собирают заново

В Будапеште 23 июня состоится первый более чем за два года саммит Вышеградской четверки (V4) — Венгрии, Польши, Словакии и Чехии. Хозяин встречи — новый венгерский премьер Петер Мадьяр, который в мае сменил Виктора Орбана и теперь радикальным образом трансформирует внешнюю политику страны. Он обещает не просто оживить формат, который при Орбане стал символом восточноевропейской фронды по отношению к Брюсселю, но и существенно повысить его вес на региональной арене — в частности, за счет расширения числа участников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр

Фото: Omar Havana, AP Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр

Фото: Omar Havana, AP

О дате и повестке саммита главного политического альянса центральноевропейских стран Петер Мадьяр объявил 2 июня в Берлине, на пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Это была одна из остановок его «большой европейской недели», в которую вошло также посещение Парижа и Брюсселя.

По словам нового венгерского премьера, он предложит гостям — главам правительств Польши, Словакии и Чехии — расширить группу, пригласив в нее Австрию, Германию, Хорватию, Словению и Румынию.

Такой шаг, уверен Мадьяр, позволил бы эффективнее развивать взаимодействие «в области инфраструктуры, экономики и культуры» и «сообща создать сильное центральноевропейское сообщество». Месяцем ранее, находясь в Польше, в качестве возможных кандидатов в объединение он называл также страны Скандинавии и государства Западных Балкан, еще не присоединившиеся к Евросоюзу. Пока расширение — это отдаленная перспектива. Более реально развитие формата V4+, то есть структурированного диалога по конкретным вопросам.

В эти недели Петер Мадьяр активно пересматривает внешнеполитическое амплуа своей страны, избавляясь от имиджа проблемного для Брюсселя члена ЕС. Перезагрузка отношений между Евросоюзом и Будапештом уже состоялась. 29 мая Еврокомиссия объявила о начале разблокировки средств из европейских фондов, причитающихся Венгрии, но замороженных при прежнем правительстве. Тем временем Будапешт снял вето на фактическое начало переговоров о вступлении Украины в ЕС в обмен на расширение прав живущего в Закарпатье венгерского меньшинства.

После решения первоочередной задачи с европейскими фондами у Мадьяра появилась возможность уделить больше внимания восстановлению отношений с соседями по региону. Вышеградская группа была образована в 1991 году в результате встречи лидеров трех постсоциалистических стран — Польши, Чехословакии и Венгрии. Тогда они подписали совместную декларацию о стремлении к интеграции в европейские структуры. После распада Чехословакии в 1993 году объединение стало состоять из четырех государств. В 2004 году Польша, Чехия, Словакия и Венгрия вместе вошли в Евросоюз, но смысл существования «Вышеградская четверка» не потеряла: она трансформировалась в политическую платформу по координированию позиций в рамках ЕС.

Группа стала пользоваться значительным влиянием в Евросоюзе, а во время миграционного кризиса 2015 года вообще вышла на передний план европейской политики. Четыре страны сообща отстаивали необходимость ужесточения миграционного контроля на границах ЕС и постепенно добились своего. Позднее страны V4 придерживались единого подхода к преодолению экономических последствий пандемии COVID-19.

Конфликт вокруг Украины стал фатальным ударом по группе. Польша, к примеру, воспринимала происходящее как экзистенциальную угрозу безопасности всей Европы. Венгерское правительство, напротив, рассматривало ситуацию скорее как региональный конфликт между двумя славянскими народами.

Разногласия стали особенно острыми после возвращения Дональда Туска на пост премьера Польши в конце 2023 года.

Кульминация конфликта наступила на пражском саммите V4 в феврале 2024 года. По данным СМИ, Дональд Туск и тогдашний премьер-министр Чехии Петр Фиала подвергли Виктора Орбана критике за пророссийскую позицию и воспрепятствование европейской поддержке Украины. Согласно некоторым сообщениям, трое лидеров даже повышали друг на друга голос, тогда как премьер-министр Словакии Роберт Фицо, несмотря на свою не менее пророссийскую позицию, сохранял молчание. После этой встречи деятельность V4 де-факто была заморожена — вплоть до венгерских выборов 12 апреля этого года, на которых и победила партия Петера Мадьяра.

«Сегодня сердце Европы бьется в Центральной Европе, и мы должны совместно работать над тем, чтобы это продолжалось как можно дольше и чтобы это сердце билось как можно сильнее»,— сразу же провозгласил новый венгерский лидер. МИД, во главе которого встала Анита Орбан (однофамилица экс-премьера), немедленно приступил к работе. «Значение V4 исключительно велико как с экономической, так и с политической точки зрения, поэтому нашей целью является восстановление этого партнерства,— заверила министр Орбан.— Ключевые элементы — нормализация венгерско-польских отношений, а также выстраивание сотрудничества с Чехией и Словакией на новой основе».

Остальные посыл Будапешта поддержали.

«Три мушкетера ждут четвертого и возрождения V4» — фотографию с такой подписью опубликовал Роберт Фицо, который на майском саммите Европейского политического сообщества встретился с Дональдом Туском и премьером Чехии Андреем Бабишем.

Эксперты сходятся во мнении, что сотрудничество по практическим вопросам взаимовыгодно для всех участников «четверки», на которых приходится около 8–9% ВВП Евросоюза и примерно 14% населения Евросоюза. Речь идет, скажем, о развитии региональной инфраструктуры, усилении энергетической безопасности, координации позиций перед предстоящими переговорами по долгосрочному бюджету ЕС.

Как считает стратегический директор фонда экономических исследований Oeconomus (Венгрия) Иштван Лоранд Сакали, написавший колонку для издания Index, «роль V4 как идеологического блока, противостоящего политике Брюсселя, станет менее выраженной, а вместо этого на первый план выйдет более органичное взаимодействие в рамках ЕС, направленное на прагматичное продвижение специфических региональных интересов». В качестве примеров эксперт назвал «создание современных транспортных коридоров по оси "север—юг"», углубление экономической интеграции, развитие сотрудничества в сферах образования и инноваций, совершенствование энергетической инфраструктуры.

При этом удастся ли участникам продемонстрировать полное единство по более острым темам — большой вопрос. Петер Мадьяр — выходец из орбановской партии «Фидес» и по сути такой же венгерский националист, как и экс-премьер, только менее радикальный. А значит, руководствоваться он будет прежде всего венгерскими интересами, коим соответствует, например, доступ к дешевым российским энергоносителям. Правительство Мадьяра утверждает, что моментальный отказ от газа из РФ невозможен, и по этой теме оно серьезно расходится с польскими властями.

Кроме того, показательно заявление Аниты Орбан о том, что углубление отношений со Словакией возможно только после урегулирования вопроса насчет декретов Бенеша — законодательных актов, принятых в Чехословакии сразу после Второй мировой войны. Среди прочего декреты предусматривали конфискацию имущества немцев и венгров, на которых возложили коллективную вину за сотрудничество с нацистами. В декабре 2025 года парламент Словакии принял закон, запрещающий критику декретов Бенеша под страхом уголовной ответственности. «Мы не можем углублять отношения ни с одной страной, которая оценивает венгерское меньшинство на основе принципа коллективной вины, считает часть своих граждан людьми второго сорта и пытается заставить замолчать тех, кто выступает против этого»,— категорично заявила Анита Орбан. При этом уже 1 июля председательство в «Вышеградской четверке» переходит как раз к Словакии.

Как отмечает Иштван Лоранд Сакали, одной из задач V4 сейчас должно стать «преодоление взаимного отчуждения и снижения симпатии между народами стран региона на бытовом уровне». По словам эксперта, «очевидно, что на это потребуется больше времени, чем понадобилось для возникновения нынешней ситуации».

Николай Амелин