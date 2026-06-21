СМИ: Вэнс прибыл в Швейцарию для участия в переговорах с Тегераном

Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс прилетел в Швейцарию для переговоров с делегацией Ирана. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на офис господина Вэнса.

«Вэнс прибыл в Швейцарию для переговоров США и Ирана», — сказано в публикации.

Перед вылетом вице-президент сообщил, что пробудет на переговорах с делегацией Ирана в Швейцарии не более двух дней. В швейцарском Бюргенштоке 21 июня начнутся переговоры Ирана и США, а также стран-посредников Пакистана и Катара. Планируется, что они пройдут в закрытом формате.

Вечером 20 июня стало известно, что глава МИД Ирана Аббас Аракчи, спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф и другие члены иранской делегации вылетели в Швейцарию для переговоров с США. Также сообщалось, что спецпосланник президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф и еще один американский переговорщик Джаред Кушнер уже находятся в Швейцарии.