Роспотребнадзор усилил мониторинг качества воздуха в Красноярске из-за пожаров

Специалисты управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю усилили контроль за качеством воздуха в регионе из-за сложной пожароопасной обстановки.

«Управлением Роспотребнадзора усилен мониторинг качества атмосферного воздуха в Красноярске, Лесосибирске, Енисейске и других городах, в которых наблюдается задымление от лесных пожаров», — говорится в сообщении ведомства.

Жителям региона рекомендовано ограничить время пребывания на открытом воздухе, закрыть окна в помещении, пить больше чистой негазированной воды и ограничить физическую активность.

По данным лесопожарного центра Красноярского края на 21 июня, в регионе действуют 89 лесных пожаров на общей площади 168 тыс. га. За сутки площадь выросла на 35 тыс. га. Возгорания зафиксированы в Байкитском, Туруханском, Борском, Эвенкийском, Нижне-Енисейском, Северо-Енисейском, Енисейском, Тунгусско-Чунском лесничествах. Почти все — в труднодоступной удаленной местности. Самая сложная обстановка, по оценке ФБУ «Авиалесоохрана», в Енисейском округе, на долю которого приходится наибольшее количество площади, пройденной огнем действующих лесных пожаров. В тушении принимают участие около 1,6 тыс. парашютистов и десантников из Красноярского края и других регионов.

По словам губернатора Михаила Котюкова, основной причиной возникновения большинства очагов стали сухие грозы. При этом быстрому распространению огня способствует наличие в лесах большого количества сухостоя, возникшего в результате повреждения сибирским шелкопрядом, что создает повышенную пожарную опасность.

Лолита Белова