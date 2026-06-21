Театры Сибири вошли в число лауреатов национальной премии «Золотая маска»

В Омске завершилась церемония награждения лауреатов национальной театральной премии «Золотая маска» по итогам сезона 2024/25 года. В оперной номинации лауреатами признаны «Соловей» Новосибирского театра оперы и балета, а также «Любить на войне» Красноярского театра оперы и балета имени Хворостовского.

В категории «Оперетта / Мюзикл» награды удостоены постановки «22 июня…» Омского театра юных зрителей и «Бой с тенью» Красноярского музыкального театра.

Специальную премию президента фестиваля «Золотая маска» получил мюзикл «Легенда ветров», поставленный в Тувинском национальном музыкально-драматическом театре имени Виктора Кок-оола.

Всего лауреатами премии стали 23 постановки, включая внеконкурсную награду за лучший спектакль сезона для детей. В жюри вошли известные артисты, режиссеры, театральные критики, журналисты и другие представители сферы театра.

В этом году премия вручалась по новым правилам — теперь награждаются только спектакли, частные номинации исключены, при этом в одной номинации звание лауреата могут получить до пяти постановок.

Российская национальная театральная премия «Золотая маска» учреждена Союзом театральных деятелей РФ в 1993 году как профессиональная награда за лучшие спектакли театров России, созданные во всех видах театрального искусства.

Лолита Белова