Оператор «Аль-Джазиры» погиб при ударе Израиля по сектору Газа

Оператор «Аль-Джазиры» Ахмед Вишах погиб при авиаударе израильской армии по лагерю палестинских беженцев Бурейдж в центральной части сектора Газа. Помимо журналиста, при атаке погибли еще два человека. Еще несколько получили ранения, сообщает телеканал.

Представитель Армии обороны Израиля подтвердил AFP убийство Ахмеда Вишаха. В ЦАХАЛе заявили, что оператор входил в палестинское движение «Хамас».

В октябре 2025 года Израиль и «Хамас» достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Вопросы о разоружении «Хамаса», полном выводе израильских войск из анклава и формировании правительства в Газе отложены на следующий этап переговоров. С начала перемирия Израиль расширил присутствие в анклаве с 53% до 64%. В конце мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ ЦАХАЛу расширить контроль над территорией сектора Газа до 70%.

Подробнее — в материале «Ъ» «Биньямину Нетаньяху не хватает Газы».