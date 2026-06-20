Оператор «Аль-Джазиры» погиб при ударе Израиля по сектору Газа
Оператор «Аль-Джазиры» Ахмед Вишах погиб при авиаударе израильской армии по лагерю палестинских беженцев Бурейдж в центральной части сектора Газа. Помимо журналиста, при атаке погибли еще два человека. Еще несколько получили ранения, сообщает телеканал.
Представитель Армии обороны Израиля подтвердил AFP убийство Ахмеда Вишаха. В ЦАХАЛе заявили, что оператор входил в палестинское движение «Хамас».
В октябре 2025 года Израиль и «Хамас» достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Вопросы о разоружении «Хамаса», полном выводе израильских войск из анклава и формировании правительства в Газе отложены на следующий этап переговоров. С начала перемирия Израиль расширил присутствие в анклаве с 53% до 64%. В конце мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ ЦАХАЛу расширить контроль над территорией сектора Газа до 70%.
Подробнее — в материале «Ъ» «Биньямину Нетаньяху не хватает Газы».
Гибель журналистов при ударах Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по сектору Газа неоднократно фиксировалась международными организациями. Комитет защиты журналистов (CPJ) сообщал о десятках погибших сотрудников СМИ в Газе с начала конфликта между Израилем и движением «Хамас», подчеркивая риски работы в регионе из-за наземного наступления, авиаударов и отключений связи. В конце 2023 года число погибших журналистов в секторе Газа, по данным управления по работе со средствами массовой информации в Газе, достигло 101, в то время как по данным CPJ на начало декабря 2023 года, эта цифра составляла 63. Израильская армия в октябре 2023 года отказалась давать гарантии безопасности журналистам Reuters и AFP, заявив, что «Хамас» проводит операции в непосредственной близости от мирных жителей и СМИ, что делает невозможным гарантировать их безопасность.