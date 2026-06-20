Около 8 тыс. человек вышли на антиправительственный митинг в Нови-Саде
В Нови-Саде прошел антиправительственный митинг, организованный студентами. По оценкам полиции, в нем приняли участие около 7,8 тыс. человек. Об этом сообщает РТС.
Акция протеста прошла на пересечении бульвара Царя Лазаря и улицы Фрушкогорска. На ней также присутствовали жители других городов Сербии, в том числе Белграда, Лозницы, Суботицы и Вршаца. Участники митинга заявляли о недоверии к работе полиции и отсутствии свободы СМИ.
Массовые антиправительственные протесты проходят в Сербии с ноября 2024 года из-за гибели 16 человек при обрушении бетонного козырька вокзала в Нови-Саде. Последние крупные протесты прошли 23 мая. По оценкам полиции, на площадь Славия в Белграде вышли более 30 тыс. человек.
Массовые антиправительственные протесты в Сербии начались в ноябре 2024 года после обрушения бетонного козырька на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, в результате которого погибли 16 человек. Изначально протестующие требовали привлечь к ответственности виновных в трагедии, а также ужесточить борьбу с коррупцией, но со временем их требования расширились до отставки президента Александра Вучича и проведения досрочных парламентских выборов. Движущей силой протестов стали студенты и оппозиционные партии.
Протесты, которые часто перерастают в столкновения с полицией, охватили не только Нови-Сад, но и Белград, а также другие города Сербии. Власти страны, в том числе президент Александр Вучич, неоднократно заявляли о попытках инспирировать «цветную революцию» при поддержке извне. На фоне протестов уже происходили кадровые перестановки: в частности, премьер-министр Милош Вучевич подал в отставку, и в начале 2025 года ожидалось формирование нового правительства.