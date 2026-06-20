Около 8 тыс. человек вышли на антиправительственный митинг в Нови-Саде

В Нови-Саде прошел антиправительственный митинг, организованный студентами. По оценкам полиции, в нем приняли участие около 7,8 тыс. человек. Об этом сообщает РТС.

Акция протеста прошла на пересечении бульвара Царя Лазаря и улицы Фрушкогорска. На ней также присутствовали жители других городов Сербии, в том числе Белграда, Лозницы, Суботицы и Вршаца. Участники митинга заявляли о недоверии к работе полиции и отсутствии свободы СМИ.

Массовые антиправительственные протесты проходят в Сербии с ноября 2024 года из-за гибели 16 человек при обрушении бетонного козырька вокзала в Нови-Саде. Последние крупные протесты прошли 23 мая. По оценкам полиции, на площадь Славия в Белграде вышли более 30 тыс. человек.