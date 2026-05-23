Полиция оценила численность протестующих в Белграде в 34 тыс. человек

На антиправительственной акции на площади Славия в Белграде присутствовали около 34,3 тыс. человек, заявил глава полиции Сербии Драган Васильевич. По словам господина Васильевича, точное число митингующих определить сложно.

«Это чрезвычайно оживленный район. Сюда приходят как обычные граждане, так и те, кто посещает другие места, особенно храм Святого Саввы»,— сообщил начальник полиции (цитата по Newsmax Balkans).

Драган Васильевич отметил, что полиции удалось обеспечить безопасность мероприятия благодаря своевременному предупреждению организаторов митинга. Он добавил, что был зафиксирован один случай нападения на журналиста, полиция работает над установлением личностей виновных.

Днем несколько групп протестующих собрались в районах Старого города, Земун и Автокоманда. Затем они двинулись к площади Славия. Участники акции выкрикивали лозунги с критикой президента Сербии Александра Вучича и призывали его назначить досрочные выборы.

Сегодня утром без объяснения причин было приостановлено движение всех поездов в стране до дальнейшего уведомления.

Массовые антиправительственные протесты проходят в Сербии с ноября 2024 года из-за гибели 16 человек при обрушении бетонного козырька вокзала в Нови-Саде. Последние крупные протесты прошли 1 апреля. Сотни человек пришли к зданию Белградского университета. Произошли столкновения демонстрантов с полицией.