На Запорожской АЭС восстановили внешнее электроснабжение
Внешнее электроснабжение Запорожской АЭС восстановлено, сообщила пресс-служба станции. До этого ЗАЭС питалась от аварийных генераторов из-за отключения единственной работающей линии электропередачи «Ферросплавная-1».
Оборудование станции работает в штатном режиме. Радиационный фон на площадке ЗАЭС не превышает установленных норм. «Безопасность станции обеспечивается в полном объеме»,— указано в сообщении ЗАЭС в Telegram-канале.
Вторая линия электропередачи — «Днепровская» — отключена последние три месяца. Для ее ремонта гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси объявили режим тишины на Запорожской АЭС с 5 по 23 июня.
Запорожская АЭС — самая крупная атомная станция в Европе. Россия установила контроль над ней в марте 2022 года. С этого же года все шесть энергоблоков ЗАЭС находятся в состоянии «холодного останова».
Запорожская АЭС является крупнейшей атомной станцией в Европе, находится под контролем России с марта 2022 года, при этом все шесть энергоблоков с того же года переведены в состояние «холодного останова». Несмотря на это, реакторам и другому оборудованию станции требуется внешнее электроснабжение для охлаждения и поддержания критически важных функций ядерной безопасности. Отключения внешних линий электропередачи, в том числе из-за боевых действий и обстрелов, происходили неоднократно: по данным МАГАТЭ, это случалось более десяти раз с начала конфликта на Украине. Такие инциденты приводили к переходу ЗАЭС на питание от аварийных дизельных генераторов, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси называл «серьезной ситуацией для ядерной безопасности» и «игрой с огнем».
Ситуация на Запорожской АЭС остается «шаткой и нестабильной», поскольку, по оценкам МАГАТЭ, все семь неотъемлемых компонентов безопасности нарушены «полностью или частично». Внешнее электроснабжение станции является одним из ключевых факторов ее безопасной эксплуатации, поэтому МАГАТЭ постоянно подчеркивает необходимость обеспечения его стабильности и бесперебойности. Для проведения ремонтных работ на линиях электропередачи, таких как «Днепровская» и «Ферросплавная-1», гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев и Рафаэль Гросси неоднократно договаривались о режиме прекращения огня, что подчеркивает необходимость международного взаимодействия для поддержания ядерной безопасности объекта.