На Запорожской АЭС восстановили внешнее электроснабжение

Внешнее электроснабжение Запорожской АЭС восстановлено, сообщила пресс-служба станции. До этого ЗАЭС питалась от аварийных генераторов из-за отключения единственной работающей линии электропередачи «Ферросплавная-1».

Оборудование станции работает в штатном режиме. Радиационный фон на площадке ЗАЭС не превышает установленных норм. «Безопасность станции обеспечивается в полном объеме»,— указано в сообщении ЗАЭС в Telegram-канале.

Вторая линия электропередачи — «Днепровская» — отключена последние три месяца. Для ее ремонта гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси объявили режим тишины на Запорожской АЭС с 5 по 23 июня.

Запорожская АЭС — самая крупная атомная станция в Европе. Россия установила контроль над ней в марте 2022 года. С этого же года все шесть энергоблоков ЗАЭС находятся в состоянии «холодного останова».