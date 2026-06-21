Дожди в Екатеринбурге продлятся до среды

В Екатеринбурге дождливая погода сохранится до среды, 24 июня. Это следует из информации в Telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Вблизи границы с Казахстаном формируется новый циклон, влияние которого будет определять погоду в Свердловской области в ближайшие несколько дней»-- указано в сообщении.

В воскресенье, 21 июня в Екатеринбурге ожидается переменная облачность и дождь, вероятность грозы составляет 45%. Днем температура составит +23...+25 градусов.

Дождливая погода сохранится до 24 июня. 22 июня температура составит +27 градусов, 23 и 24 июня — +22 градусов.

25 и 26 июня ожидается температура +20...+22 градуса. 27 июня вновь ожидается дождь.

Анна Капустина