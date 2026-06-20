КПРФ выдвинет Бондаренко на выборы в Госдуму

Экс-депутат Саратовской областной думы, видеоблогер Николай Бондаренко возглавит территориальную группу КПРФ Удмуртии и Пермского края на предстоящих выборах в Госдуму, сообщил “Ъ” первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба саратовского отделения КПРФ Фото: Пресс-служба саратовского отделения КПРФ

Соответствующее решение утвердил съезд партии, прошедший в Подмосковье 20 июня. «Сделаю все, чтобы за меня не было стыдно,— сказал корреспонденту “Ъ” сам Николай Бондаренко.— У нас наработана база, аудитория: очень активные у нас соратники и подписчики». Шансы на успех политик оценил как «очень большие».

Николай Бондаренко избрался депутатом Саратовской облдумы в 2017 году. Получил известность как создатель YouTube-канала «Дневник депутата». В 2022 году созыв лишил господина Бондаренко мандата. В 2025 году съезд КПРФ избрал политика членом ЦК.

Григорий Лейба