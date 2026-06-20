Токио укрепляет защиту

Токио готовят к мегаземлетрясению. Правительство Японии на этой неделе утвердило новый план безопасности на случай чрезвычайной ситуации в столице. Такие меры, как ожидается, должны резко снизить возможное количество жертв. При этом, по прогнозам ученых, с одним из самых разрушительных землетрясений страна может столкнуться уже в ближайшие десятилетия. Как именно к нему готовится Токио? И есть ли похожий план в России?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: AP Фото: AP

Япония входит в Топ-15 стран по риску землетрясений. В среднем за год в стране происходит 57 тыс. подземных толчков, большинство из них вполне безобидные, однако некоторые становятся причиной цунами. Например, в 2024 году на остров обрушились волны высотой до 7 м, которые унесли сотни жизней. А в результате бедствия в 2011 году погибли 18,5 тыс. человек. Однако самое разрушительное землетрясение еще впереди, говорит старший корреспондент ТАСС в Токио Игорь Беляев:

«В Японии в ближайшие 30 лет ожидают землетрясение в зоне разлома Нанкай. Подобные события происходят примерно раз в 100-150 лет, и сейчас страна уже вплотную приблизилась к этому сроку. Предполагается, что землетрясение затронет практически всю береговую линию тихоокеанского побережья Японии. Прогнозы весьма тревожные: речь может идти о сотнях тысяч пострадавших и погибших.

Полностью переселить население из прибрежных районов невозможно, поэтому власти делают ставку на создание максимально эффективной системы эвакуации. Основная задача — обеспечить быстрый вывод людей из опасных зон в течение примерно получаса до прихода первой волны цунами. При этом высота волн, по прогнозам, может достигать 20 м. Главная цель — успеть экстренно эвакуировать как можно больше людей».

По текущим оценкам, мегаземлетрясение может привести к гибели до 18 тыс. человек и разрушению 400 тыс. зданий только в столице. При этом главной угрозой считаются не сами подземные толчки, а последующие пожары: на них может прийтись около 70% всех смертей. Поэтому власти хотят оборудовать так называемыми сейсмическими выключателями все здания Токио. Сейчас эти системы есть лишь у 20% домов. Технология действительно очень эффективна, отмечает директор Камчатского филиала «Единой геофизической службы РАН» Данила Чебров. Впрочем, по его словам, в России таких систем пока нет:

«Конечно, когда происходит землетрясение, в первую очередь думают о разрушении зданий. Однако не менее опасны и вторичные явления — например, пожары, которые уносят значительное число жизней. Такие размыкатели работают автоматически по сигналу: когда интенсивность сотрясений превышает заданный порог, здание обесточивается, что снижает риск короткого замыкания и возгорания проводки. Установка подобных устройств для всех зданий не представляет сложности — вопрос заключается исключительно в затратах. В России нормы сейсмостойкого строительства во многом устарели. Технологии, применяемые, например, в Японии, у нас практически не используются, хотя в целом они не являются технически сложными».

В России умеренный уровень сейсмической активности. По данным ученых, с 2020 по 2025 годы в стране зафиксировали 23 случая подземных толчков магнитудой выше 6-ти. Однако погибли только два человека. Сейсмологи подчеркивают, что в опасных регионах особенно важны пассивные меры безопасности. Например, системы раннего предупреждения, которые еще по первым толчкам могут оценить масштаб перспективных разрушений и запустить общественное оповещение. В Японии отдельное внимание уделяют и подготовке граждан. Согласно новому плану, жители Токио должны проводить учения раз в год. Однако среди населения серьезно к таким мерам относятся немногие, продолжает корреспондент ТАСС Игорь Беляев:

«Местные власти рекомендуют жителям собирать так называемый тревожный рюкзак. В нем должны быть запас воды, продукты длительного хранения, все важные документы и наличные деньги, поскольку в случае перебоев с электроснабжением банкоматы могут не работать. Власти призывают всех жителей иметь дома такой набор на случай чрезвычайной ситуации. Однако среди моих знакомых в Токио никто не относится к этому слишком серьезно. Расположение города позволяет ему относительно спокойно переживать последствия большинства землетрясений. Кроме того, сложно представить ситуацию, при которой волна цунами смогла бы дойти до Токио».

Несмотря на беспечность жителей Токио, больше 80% японцев ждут разрушительных землетрясений уже в ближайшее время. А по мнению экспертов, опасность сохраняется и для столицы из-за большого числа небоскребов и мягкого грунта.

Ульяна Горелова