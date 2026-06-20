ИИ-блогеры захватывают рынок

К 2030 году каждый третий блогер в ленте россиян может оказаться «искусственным». Речь идет об авторах, которые будут полностью сгенерированы нейросетью. По данным опроса агентства Go Influence, сейчас только 7% респондентов считают, что среди их подписок есть хотя бы один виртуальный персонаж. При этом почти 60% опрошенных уже знают о существовании ИИ-блогеров, а треть с ними сталкивалась. При этом только 28% твердо заявляют, что могут отличить цифрового автора от живого.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В то же время рынок таких блогеров растет на десятки процентов в год, говорит сооснователь агентства Breaking trends Юлия Загитова:

«Обычно это цифровые персонажи, созданные с помощью нейросетей. Они ведут себя как обычные инфлюенсеры: создают контент, публикуют его, участвуют в рекламных интеграциях, общаются с подписчиками и даже могут давать интервью. На самом деле интерес к ним действительно растет. По оценкам исследователей рынка, сегмент виртуальных инфлюенсеров ежегодно увеличивается на десятки процентов и уже сейчас оценивается в миллиарды долларов. Многие бренды начинают рассматривать их как самостоятельный канал маркетинга.

Такие блогеры наиболее востребованы прежде всего в индустрии моды, красоты, путешествий и развлекательного контента. Они особенно эффективны там, где важна визуальная составляющая, а аудитория активно взаимодействует с персонажами. Мне кажется, сейчас происходит разделение на два типа блогеров: людей и персонажей, созданных искусственным интеллектом. Последние отличаются безупречной эстетикой и отсутствием того самого "пути героя", который есть у обычных авторов контента. Человек рассказывает о своих ошибках, опыте, болезнях, конфликтах, личных изменениях и развитии. Искусственный интеллект, напротив, чаще представляет собой идеальную картинку и мгновенно адаптируется к трендам.

Если раньше над созданием контента для блогеров работала большая команда, то теперь многое сводится к алгоритмам, и автор может самостоятельно генерировать значительную часть контента».

По информации консалтинговой компании SNS Insider, рынок виртуальных инфлюенсеров достиг 11,7 млн. Согласно данным Influencer Marketing Hub, за прошлый год доля компаний, использующих виртуальных блогеров в рекламе, выросла с 60% до 73%. Почти половина из них увеличили свои расходы на инфлюенс-маркетинг больше чем на десятую часть. При этом для бизнеса это возможность активно расширять свою аудиторию без значительных затрат, говорит основатель рекламного агентства Purple Door Алексей Пак:

«Есть проекты, в которых искусственный интеллект используется для создания произведений искусства, анимации и другого контента. При этом обычно очевидно, что работа выполнена с помощью ИИ, но за ней все равно стоит человек — с идеей, видением и навыками, который реализует этот проект. Есть и полностью виртуальные блогеры, созданные нейросетью. Сейчас они также набирают популярность, особенно среди брендов, поскольку такой формат оказывается дешевле и более предсказуемым. Если компания привлекает реального актера для съемок, затраты оказываются выше, тогда как эффективность зачастую сопоставима. Кроме того, существует еще одна категория — блогеры, которые записывают себя, а затем создают собственного ИИ-двойника. Таким образом, сегодня можно выделить три основных направления. И, конечно, все это влияет на бизнес: производство контента становится дешевле, а его объемы постоянно растут.

И рекламодатели проявляют интерес к такого рода блогерам. Очень часто берут реального человека, оцифровывают его образ и затем создают большое количество контента с использованием искусственного интеллекта.

Особенно востребован этот подход среди экспертов и предпринимателей. Также он эффективен для компаний, которым необходимо массово производить контент. Как правило, речь идет об интернет-продуктах с широкой линейкой предложений.

Такие компании создают сотни и даже тысячи аккаунтов, публикующих ролики, сгенерированные ИИ, с целью привлечения аудитории к своему продукту. Для них эта модель оказывается экономически оправданной. Важно понимать, что искусственный интеллект не заменяет человека и не вытесняет контент полностью. По сути, он делает его производство дешевле. Например, раньше создание сложной CGI-графики требовало многомиллионных бюджетов и было доступно только крупным компаниям. Сегодня подобные инструменты могут использовать и небольшие организации.

Как сейчас аудитория воспринимает такой контент? Есть, например, аккаунты, полностью созданные с помощью искусственного интеллекта, которые демонстрируют высокую вовлеченность и обладают очень лояльной аудиторией. Если авторы изначально не скрывают, что используют ИИ, а сам контент помогает интереснее и нагляднее представить продукт или ситуацию, то для большинства пользователей это не становится проблемой.

Многие карточки товаров на маркетплейсах, включая Wildberries, уже создаются с применением искусственного интеллекта, однако это не мешает людям продолжать совершать покупки. Пользователи получают то, что им необходимо: возможность увидеть продукт в разных сценариях использования, а бизнес при этом снижает издержки и оптимизирует процессы. В результате выигрывают обе стороны».

Три четверти профессиональных блогеров уже применяют нейросети для планирования, сценариев и монтажа. Благодаря этому за два года объем создаваемого контента вырос на 40%. Почти половина авторов используют ИИ для анализа аудитории. Нейросети берут на себя рутину: модерацию, чтение писем и общение в сообществах. Это освобождает около 15% рабочего времени.

Астон О'Салливан