СКР предупредил студентов о рисках стать жертвами мошенников

Жертвами телефонных мошенников все чаще становятся молодые люди, сообщил Следственный комитет России (СКР). По его данным, злоумышленники зачастую используют схемы с привлечением на работу.

Как считает СКР, молодежь провела всю жизнь «в условиях интернет-общения», и поэтому чаще всего «попадается на удочку предложений о работе, которые внешне выглядят абсолютно законно и безобидно». Риск оказаться обманутыми повышается летом, когда у студентов заканчивается учеба и появляется возможность подрабатывать.

По данным СКР, мошенническая схема начинается с несложных поручений — к примеру, проверить сим-боксы, которые используются злоумышленниками. Если жертва оказывается «доверчивой, максимально исполнительной», то преступники вовлекают ее в совершение более тяжких преступлений, в том числе против военнослужащих и объектов инфраструктуры, уточнил московский следователь Давид Осипов.

На этой неделе в Ижевске задержали троих студентов одного из техникумов, подозреваемых в обслуживании сим-боксов в интересах мошенников. Возбуждено уголовное дело по признакам незаконного использования абонентского терминала для пропуска трафика (ч. 2 ст. 274.3 УК).