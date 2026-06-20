СКР предупредил студентов о рисках стать жертвами мошенников
Жертвами телефонных мошенников все чаще становятся молодые люди, сообщил Следственный комитет России (СКР). По его данным, злоумышленники зачастую используют схемы с привлечением на работу.
Как считает СКР, молодежь провела всю жизнь «в условиях интернет-общения», и поэтому чаще всего «попадается на удочку предложений о работе, которые внешне выглядят абсолютно законно и безобидно». Риск оказаться обманутыми повышается летом, когда у студентов заканчивается учеба и появляется возможность подрабатывать.
По данным СКР, мошенническая схема начинается с несложных поручений — к примеру, проверить сим-боксы, которые используются злоумышленниками. Если жертва оказывается «доверчивой, максимально исполнительной», то преступники вовлекают ее в совершение более тяжких преступлений, в том числе против военнослужащих и объектов инфраструктуры, уточнил московский следователь Давид Осипов.
На этой неделе в Ижевске задержали троих студентов одного из техникумов, подозреваемых в обслуживании сим-боксов в интересах мошенников. Возбуждено уголовное дело по признакам незаконного использования абонентского терминала для пропуска трафика (ч. 2 ст. 274.3 УК).
Телефонные мошенники активно адаптируют свои схемы под молодую аудиторию, в том числе студентов, используя фейковые предложения о работе или представляясь сотрудниками образовательных учреждений и силовых ведомств. Часто злоумышленники ставят целью получение доступа к аккаунтам на «Госуслугах» или банковским данным, а также вовлекают молодежь в качестве курьеров для забора наличных средств у обманутых пенсионеров. Мошенники также могут использовать методы психологического воздействия, чтобы заставить жертв принять решения «прямо сейчас» или угрожать им уголовным преследованием, чтобы убедить снимать деньги или оформлять кредиты.
Помимо привлечения молодежи к выполнению несложных поручений, таких как проверка сим-боксов, мошенники используют другие схемы: звонят от имени деканата или студенческой поликлиники, обещают стипендии от имени Минобрнауки или представляются школьными/университетскими психологами, выманивая коды авторизации или личные данные. При этом, по данным МВД за февраль 2025 года, общий рост мошеннических операций впервые за три года пошел на спад, а по результатам совместной работы МВД и Центробанка прирост мошенничества упал с 38,2% в 2023 году до 6,8% в 2024-м.