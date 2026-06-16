Три студента в Ижевске стали фигурантами дела о сим-боксе для мошенников
В Ижевске задержали троих студентов одного из техникумов, подозреваемых в обслуживании сим-боксов в интересах мошенников. Возбуждено уголовное дело по признакам незаконного использования абонентского терминала для пропуска трафика (ч.2 ст. 274.3 УК). Об этом сообщает МВД Медиа.
Фото: МВД Медиа
По версии следствия, в апреле 19-летний юноша нашел подработку в одном из мессенджеров. Молодой человек наладил работу передвижного сим-бокса. Через устройство аферисты звонили гражданам с целью похищения денежных средств.
«Чтобы скрыть следы преступной деятельности, анонимные кураторы требовали постоянно перевозить оборудование из одной съемной квартиры в другую. Для этих целей молодой человек привлек двух своих приятелей 17 и 18 лет, которым он ежедневно выплачивал небольшое денежное вознаграждение»,— говорится в сообщении.
Во время обысков в арендованном жилье, полицейские обнаружили и изъяли два сим-бокса, шесть мобильных телефонов и ноутбук. Фигурантов отпустили под подписку о невыезде. В настоящий момент устанавливаются организаторы преступной схемы и другие эпизоды преступлений.