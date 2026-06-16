Три студента в Ижевске стали фигурантами дела о сим-боксе для мошенников

В Ижевске задержали троих студентов одного из техникумов, подозреваемых в обслуживании сим-боксов в интересах мошенников. Возбуждено уголовное дело по признакам незаконного использования абонентского терминала для пропуска трафика (ч.2 ст. 274.3 УК). Об этом сообщает МВД Медиа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МВД Медиа Фото: МВД Медиа

По версии следствия, в апреле 19-летний юноша нашел подработку в одном из мессенджеров. Молодой человек наладил работу передвижного сим-бокса. Через устройство аферисты звонили гражданам с целью похищения денежных средств.

«Чтобы скрыть следы преступной деятельности, анонимные кураторы требовали постоянно перевозить оборудование из одной съемной квартиры в другую. Для этих целей молодой человек привлек двух своих приятелей 17 и 18 лет, которым он ежедневно выплачивал небольшое денежное вознаграждение»,— говорится в сообщении.

Во время обысков в арендованном жилье, полицейские обнаружили и изъяли два сим-бокса, шесть мобильных телефонов и ноутбук. Фигурантов отпустили под подписку о невыезде. В настоящий момент устанавливаются организаторы преступной схемы и другие эпизоды преступлений.