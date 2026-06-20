Зарубежные СМИ: Как США и Иран готовятся к переговорам в Швейцарии?

США и Иран готовятся к переговорам. В Швейцарию отправился спецпосланник американского президента Стив Уиткофф, пишет Axios. Туда же, по словам источников, готовится вылететь глава МИД Ирана Аббас Аракчи. Изначально встреча должна была состояться 19 июня, но позже ее перенесли на неопределенный срок. В Белом доме объяснили изменения «вопросами логистики». Но по данным СМИ, Иран наотрез отказался беседовать с США из-за ударов Израиля по югу Ливана. Прекращение боевых действий на всех фронтах — одно из условий меморандума о взаимопонимании. Вашингтон и Тегеран подписали документ 18 июня. Переговоры об окончательном соглашении должны продлиться не более двух месяцев. На это время Тегеран и Вашингтон договорились открыть Ормузский пролив и соблюдать режим прекращения огня. Кроме того, США готовы ослабить санкции против Исламской Республики и разморозить часть ее активов. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

США и Катар готовятся вернуть Ирану замороженные активы на $6 млрд, говорят источники The Wall Street Journal. По задумке, Исламская Республика должна закупить на них продукты, медикаменты и другие гуманитарные товары. Пока этот план еще обсуждают в Вашингтоне, но сама сделка может стать образцом для разблокировки других активов и дать старт первому траншу из замороженных $24 млрд, которые Тегеран хочет получить как можно скорее, отмечают источники газеты. И это лишь одна из многих идей Белого дома, которые стороны обсудят в следующие два месяца переговоров. Кроме этого, Иран может получить миллиарды долларов от продажи нефти — США готовы снять соответствующие санкции для проведения сделок.

Собеседники Reuters из Ирана отмечают, что снятие санкций сделают главным бенефициаром Корпус стражей исламской революции (КСИР). Военная структура сейчас оказалась в уникальном положении, за эти годы она разработала целую торговую империю. КСИР через юрлица контролирует в Иране нефтяной рынок, судоходную отрасль, медиа, туризм и строительный бизнес. По словам чиновников из Тегерана, военные извлекут выгоду при любом послаблении и станут настоящими победителями в войне на Ближнем Востоке.

Впрочем, роль КСИР в бизнесе страны может стать одним из главных препятствий к миру, отмечает Reuters. Западным компаниям после возвращения на иранский рынок, придется сотрудничать с организациями, связанными с Корпусом стражей исламской революции. Рискуя при этом подпасть под действие любых санкций против военной структуры. Кроме этого, в США КСИР признана террористической организацией. За сотрудничество с ними американские фирмы могут засудить в самих штатах, например, такое право есть у жертв террористических атак, напоминает агентство.

Впрочем, Иран уже сейчас может извлечь выгоду. Например, он размышляет над введением страховых выплат за проход через Ормузский пролив, пишет Bloomberg. По словам перевозчиков, Тегеран стал требовать от торговых судов обязательный страховой полис. Пока он бесплатный, но в будущем могут ввести различные тарифы. Однако стоимость полиса пока не сообщается. На сайте Управления по делам Персидского залива также сказано, что суда должны следовать по установленному маршруту вдоль побережья Ирана, альтернативные пути запрещены. Также судовладельцы и операторы обязаны заранее направлять заявки на транзит через официальный сайт управления или по электронной почте. Грузоперевозчики опасаются, что в будущем это станет фактическим контролем пролива со стороны Тегерана и создаст опасный прецедент для других водных маршрутов, резюмируют собеседники Bloomberg.