Скидки позвали в дорогу

Российский союз промышленников и предпринимателей рассчитывает убедить власти расширить программу льготного лизинга дорожно-строительной техники, включив в нее комбинированные машины для очистки дорог. Их покупка на рыночных условиях недоступна бизнесу. При общем падении объемов дорожных контрактов компании сейчас вынуждены переориентироваться на подержанные автомобили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин обратился к главе Минпромторга Антону Алиханову с просьбой включить комбинированные дорожные машины (КДМ) в программу льготного лизинга коммунальной и дорожно-строительной техники, следует из письма организации от 26 мая (есть у “Ъ”). В Минпромторге “Ъ” оперативно не ответили.

Программа льготного лизинга коммунальной и дорожно-строительной техники в России действует с осени прошлого года. Ее оператор «Дом.РФ», текущий объем финансирования составляет 50 млрд руб. Фактически государство компенсирует лизинговым компаниям часть недополученных доходов, благодаря чему конечный покупатель гусеничных тракторов, автогрейдеров, погрузчиков, асфальтоукладчиков и проч. получает скидку на нее от 10% до 35%, поясняет президент Национального объединения строителей Антон Глушков. Удорожание не превышает 10% в год.

Приобретение КДМ сейчас обходится дороже — 17–18% годовых, говорят в Национальной ассоциации инфраструктурных компаний. Эти машины собираются на шасси грузовиков и требуются для содержания и эксплуатации автодорог. Летом они перевозят сыпучие материалы, занимаются мытьем и очисткой полотна. На зиму их оборудуют отвалами для сгребания снега и наледи. На портале «Дром» новые КДМ на базе КамАЗа 2024–2026 годов выпуска продаются по 7,8–11,65 млн руб. за машину в зависимости от модели комплектации.

Гендиректор ГК «Смарт Инжинирс» Хусейн Плиев говорит, что КДМ — капиталоемкая техника с длительным сроком эксплуатации. Стоимость финансирования напрямую влияет на решение по обновлению парка. Покупку техники по рыночным ставкам эксперт считает неподъемной для большинства компаний. Включение КДМ в программу льготного лизинга господин Плиев называет логичным шагом.

В 2025 году объем закупок КДМ в Москве вырос на 10% год к году, а в остальных регионах — сократился на 11%, указывает Александр Шохин в своем обращении к Минпромторгу.

Операторы, по его мнению, переключаются на приобретение подержанных автомобилей и отдельных комплектов навесного оборудования из-за ограниченного платежеспособного спроса.

Падение спроса характерно для всего сегмента новой дорожно-строительной техники. В январе—марте 2026 года объем ее реализации сократился на 51,3%, до 5,8 млрд руб. (см. “Ъ” от 14 мая). В ассоциации «Росспецмаш» говорят, что отечественные машиностроители нуждаются в поддержке государства. Там поддерживают инициативу РСПП, если техника будет соответствовать требованиям к локализованной продукции.

Обновлять парк дорожникам становится сложнее в том числе из-за снижения загрузки и замедления поступления средств. Многие крупные проекты завершились, а новые не начались из-за дорогого финансирования, напоминает директор автомобильной практики «ТеДо» Виктория Синичкина. Антон Глушков говорит, что объем выделенных из федерального бюджета средств на дорожно-строительные работы в 2026 году формально вырос, но фактически контрактов стало меньше.

В январе—мае 2026 года общее бюджетное исполнение двух крупнейших федеральных проектов «Развитие федеральной сети» и «Региональная и местная дорожная сеть» составило 18,4%, хотя годом ранее до них довели 26,1% годового финансирования, говорит гендиректор Sherpa Group Александра Галактионова. Основной объем бюджетных средств, по мнению эксперта, сейчас направляется на высокоскоростные магистрали и портовую инфраструктуру.

Дарья Андрианова, Наталия Мирошниченко