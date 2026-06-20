В КЧР расширили зону поисков унесенного рекой туриста из Москвы

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Подобные происшествия с туристами не редкость в горных регионах и на реках. Например, в Карачаево-Черкесии ранее уже происходили инциденты, когда туристы падали в горные реки, либо их уносило течением, как в случае с туристом из Ставрополя в Махарском ущелье, упавшим в реку Ганадарай в сентябре 2025 года. В феврале 2025 года в регионе также обнаружили тела двух туристов после схода лавины.

Проблема незарегистрированных туристических групп, как в данном случае, является частой причиной осложнения поисково-эвакуационных операций. МЧС регулярно напоминает о необходимости регистрации маршрутов. Так, в ноябре 2025 года группа из пяти человек в Махарском ущелье сорвалась с ледяного склона, и в этом случае они также не были зарегистрированы в службе. Аналогичные ситуации, когда незарегистрированные туристы сталкивались с трудностями, происходили и в других регионах, например, в Пермском крае в декабре 2025 года и в Башкирии в мае 2025 года, где турист упал с катамарана на реке Малый Инзер.