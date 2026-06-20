Бренды разойдутся по домам

На смену крупным торгово-развлекательным центрам снова приходит формат «салонов у дома». Такие бренды, как Zarina, Sela, Befree, Love Republic и Idol, могут открыться на первых этажах жилых домов. Причина —новое изменение рынка. Часть спроса возвращается в сегмент стрит-ритейла, заявил директор департамента развития Melon Fashion Group Игорь Мальтинский. Сейчас компания находится на начальном этапе обсуждения такого формата, сообщает «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Необходимый приток клиентов для магазинов одежды может обеспечить соседство с пунктами выдачи заказов маркетплейсов, алкомаркетами и точками общепита, говорит коммерческий директор Oborot.ru Владимир Бугаевский:

«В традиционном для них месте размещения — торговых центрах — сейчас наблюдается кризис. Он был заметен еще 10 лет назад в Америке, то есть эта тенденция начала формироваться давно. Затем она проявилась в Китае и в итоге дошла до России. Спрос сместился в сторону маркетплейсов. В торговых центрах стало дорого, экономика многих точек не сходится, а трафика недостаточно.

При этом одна из ключевых причин присутствия в торговом центре — быть на виду у потребителя — сегодня уже выглядит не столь очевидной.

Пункты выдачи заказов Ozon, Wildberries, "Яндекс Маркета", а также точки быстрого питания и другие подобные форматы стали естественными генераторами трафика. Сейчас даже существует практика, когда, например, владельцы цветочного магазина в не самом проходном месте открывают ПВЗ, чтобы привлечь дополнительный поток посетителей. Это спорное решение, но оно применяется именно как инструмент генерации естественного трафика. Более того, небольшие торговые центры нередко сами стимулируют открытие у себя пунктов выдачи заказов. То есть ПВЗ фактически выступают генераторами трафика, поэтому арендаторы непремиального сегмента охотно рассматривают такие площадки.

Если торговые центры не трансформируются в формат, способный генерировать тот объем посетителей, который был 15 лет назад, ситуация вряд ли изменится. Раньше розничные бренды были готовы стоять в очереди и платить любые деньги, лишь бы попасть в ТЦ. Сегодня правила игры изменились: бизнес активно ищет альтернативные источники трафика, и сейчас такими местами притяжения становятся ПВЗ и заведения быстрого питания».

За последние 1,5 года около 13 брендов полностью закрыли свои точки в России. Среди них Deseo, Etam, Incity и Mellow, писал ранее “Ъ”. Сеть Gloria Jeans планирует закрыть четверть своих магазинов. Некоторые магазины одежды и обуви ушли из офлайна и сфокусировались на онлайн-продажах. Бизнес отказывается от крупных точек из-за малой окупаемости на фоне роста налогов и удорожания аренды, рассказал основатель сети магазинов 21 Shop и бренда «Запорожец Heritage» Михаил Лабахуа:

«Такая тенденция действительно существует: крупные игроки стремятся получить доступ к трафику, который формируется вокруг пунктов выдачи заказов маркетплейсов. Это вполне логично. Другой вопрос — насколько этот трафик соответствует задачам ритейла. ПВЗ очень много, и остается открытым вопрос, будет ли потока посетителей достаточно для обеспечения необходимых продаж. Однако условия аренды в жилых домах зачастую намного выгоднее, чем в торговых центрах. Поэтому я уверен, что такие компании, как Befree, Zarina и Sela, прежде чем принимать подобные решения, проводят серьезные исследования и анализируют рынок.

В целом это выглядит естественным процессом. Сначала трафик переместился из торговых центров на маркетплейсы, а затем частично сконцентрировался вокруг ПВЗ. Думаю, многие замечали, как в вечерние часы возле пунктов выдачи собирается большое количество людей. Вероятно, именно на этот поток посетителей и рассчитывают предприниматели».

Впрочем, формат «магазинов одежды у дома» не новый. И туда пойдут далеко не все клиенты, считает генеральный директор Finn Flare Ксения Рясова:

«Melon Fashion Group — очень сильная и дальновидная компания, которая последовательно и успешно развивается. Поэтому ее появление рядом с ПВЗ выглядит довольно неожиданным решением. Все-таки люди привыкли покупать одежду в красивых, специально организованных пространствах, а пункт выдачи заказов остается прежде всего функциональным объектом. Однако опыт развития Melon Fashion Group за последние 20 лет показывает, что компания принимает взвешенные решения и очень грамотно подходит к развитию бизнеса.

Интересно, как будут выглядеть такие магазины на практике. Вряд ли на подобных площадях удастся разместить широкий ассортимент одежды. Я говорю об этом не только как наблюдатель, но и исходя из собственного опыта. В начале 2000-х у меня были магазины на первых этажах жилых домов. Если честно, выглядели они довольно скромно и не создавали той атмосферы, которую хочется ассоциировать с покупкой одежды.

Поэтому сегодня я искренне рада тому, что мои магазины расположены в современных и красивых торговых центрах, где можно создать комфортную среду для покупателей и полноценно представить ассортимент».

Количество крупных ритейлеров массово сократилось впервые за 25 лет и страдает не только рынок одежды. Так, ювелирная сеть PanClub — ранее Pandora — за последние полгода закрыла почти все розничные точки в стране. К июню 2026-го осталось только два магазина сети. В 2025-м году закрылось более 286 супермаркетов «Вкусвилла». А сеть электроники «М.Видео» до конца 2026 года планирует закрыть до 30% своих физических магазинов.

Ангелина Зотина