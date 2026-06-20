СПбГУ протестировал дрон и обсудил его применение в сельском хозяйстве
В университете запустили мультироторный беспилотник и рассмотрели перспективы его использования в АПК. Дроны позволяют точно дозировать удобрения и работать на сложных участках, где обычная техника не справляется, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург».
Дроны позволяют точно дозировать удобрения
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Запуск провел глава центра «Математическая робототехника и ИИ» СПбГУ Константин Амелин. Технология снижает расход агрохимикатов и нагрузку на экосистему.