СПбГУ протестировал дрон и обсудил его применение в сельском хозяйстве

В университете запустили мультироторный беспилотник и рассмотрели перспективы его использования в АПК. Дроны позволяют точно дозировать удобрения и работать на сложных участках, где обычная техника не справляется, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дроны позволяют точно дозировать удобрения

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Дроны позволяют точно дозировать удобрения

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Запуск провел глава центра «Математическая робототехника и ИИ» СПбГУ Константин Амелин. Технология снижает расход агрохимикатов и нагрузку на экосистему.

Кирилл Конторщиков