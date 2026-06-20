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СПбГУ протестировал дрон и обсудил его применение в сельском хозяйстве

В университете запустили мультироторный беспилотник и рассмотрели перспективы его использования в АПК. Дроны позволяют точно дозировать удобрения и работать на сложных участках, где обычная техника не справляется, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург».

Дроны позволяют точно дозировать удобрения

Дроны позволяют точно дозировать удобрения

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Дроны позволяют точно дозировать удобрения

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Запуск провел глава центра «Математическая робототехника и ИИ» СПбГУ Константин Амелин. Технология снижает расход агрохимикатов и нагрузку на экосистему.

Кирилл Конторщиков

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