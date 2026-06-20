Медведев назвал Ормузский пролив «персидским ядерным оружием»

Подписание меморандума между США и Ираном не приведет к миру на Ближнем Востоке, считает замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев. По его мнению, неофициальный «третий участник» сделки — Израиль — в любой момент может разрушить хрупкое перемирие.

«Тегеран, мягко говоря, не проиграл эту войну Вашингтону, несмотря на убийство главы иранского государства и разрушительные ракетные удары», — написал господин Медведев в «Максе». Он считает, что Израиль затаил обиду, «а значит, будет мстить» и продолжать боевые действия.

«Так что мира ждать опрометчиво, — добавил Дмитрий Медведев, — а Ормузский пролив реально превратился в персидский nuke (ядерное оружие. — "Ъ")... И его будут использовать».

Также замглавы Совбеза высказался о ситуации с российской СВО. Он считает, что Россия имеет право на почти любые действия и не должна допускать только умышленного уничтожения гражданского населения.