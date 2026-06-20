Медведев назвал Ормузский пролив «персидским ядерным оружием»
Подписание меморандума между США и Ираном не приведет к миру на Ближнем Востоке, считает замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев. По его мнению, неофициальный «третий участник» сделки — Израиль — в любой момент может разрушить хрупкое перемирие.
«Тегеран, мягко говоря, не проиграл эту войну Вашингтону, несмотря на убийство главы иранского государства и разрушительные ракетные удары», — написал господин Медведев в «Максе». Он считает, что Израиль затаил обиду, «а значит, будет мстить» и продолжать боевые действия.
«Так что мира ждать опрометчиво, — добавил Дмитрий Медведев, — а Ормузский пролив реально превратился в персидский nuke (ядерное оружие. — "Ъ")... И его будут использовать».
Также замглавы Совбеза высказался о ситуации с российской СВО. Он считает, что Россия имеет право на почти любые действия и не должна допускать только умышленного уничтожения гражданского населения.
Ормузский пролив, соединяющий Персидский и Оманский заливы, является ключевым мировым маршрутом для экспорта нефти и СПГ, через который проходит около пятой части мировых поставок. Напряженность в регионе значительно возросла с конца февраля 2026 года, когда США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ответ Исламская Республика перекрыла пролив, что привело к резкому скачку цен на топливо и необходимости использования стратегических запасов. США и их союзники активизировали военную операцию в проливе, пытаясь снизить опасность со стороны иранских катеров, дронов и мин, из-за которых движение гражданских судов оказалось почти полностью парализовано.
В середине июня 2026 года США и Иран подписали меморандум о прекращении боевых действий, который предусматривал немедленное снятие морской блокады Ирана и обязательство Тегерана обеспечить безопасный и бесплатный проход коммерческих судов через Ормузский пролив. Однако соглашение было омрачено продолжающимися разногласиями, особенно касательно ядерной программы Ирана и контроля над проливом. Израиль также присоединился к перемирию, но продолжил военные операции в Ливане, что привело к ответному перекрытию пролива Ираном. На данный момент движение коммерческих судов в южных портах Ирана восстановлено, но пролив остается под наблюдением иранских военных, требующих согласования прохода судов с КСИР.