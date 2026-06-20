Медведев назвал допустимым неумышленное уничтожение гражданских лиц на Украине
Россия вправе применять практически любые методы ведения боевых действий против Украины. Об этом заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он также допустил применение ядерного оружия против западных стран.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
«За гранью приемлемого для нас должно остаться одно: умышленное уничтожение гражданских лиц, — написал Дмитрий Медведев в "Максе". — Подчеркиваю: умышленное, то есть заведомо намеренное. Остальное вполне допустимо».
Господин Медведев также высказал мнение, что Гаагские конвенции о законах и обычаях войны больше не актуальны. Так он прокомментировал появившиеся сообщения о том, что в Нидерландах якобы обдумывают создание лагерей для российских военнопленных.
«В случае войны с какими-нибудь сопливыми голландцами они (лагеря. — "Ъ") будут не нужны, — заявил Дмитрий Медведев. — Радиоактивные кости и пепел обычно зарывают глубоко в землю».
Заявления Дмитрия Медведева о допустимости применения любых методов ведения боевых действий и возможности ядерного удара представляют собой часть его последовательной риторики, которая неоднократно звучала в контексте конфликта на Украине и отношений с западными странами. Ранее он заявлял о праве России защищаться любым оружием, включая ядерное, если США стремятся к поражению России, и подчеркивал, что проигрыш ядерной державы может привести к ядерной войне. Медведев также допускал применение ядерного оружия в случае попытки Украины отвоевать Крым, считая это угрозой существованию государства, и пригрозил превентивным ударом, если Запад передаст Украине ядерное оружие. Кроме того, он предупреждал о "ядерном апокалипсисе" из-за поставок иностранного оружия на Украину и указывал на предпосылки для использования ядерного оружия после атак ВСУ на российскую территорию.
Позиция Медведева также включает критику Международного уголовного суда, который он назвал "говенным", и угрозу нанесения ракетного удара по его зданию. Он считает, что конфликт с Европой противоречит интересам России, но если он все же начнется, то не обойдется без применения оружия массового поражения. В риторике Медведева также присутствуют обвинения западных стран, включая США, в поддержке "нацистских ублюдков" и в причастности к "террористическим актам украинского режима", что делает их, по его мнению, "прямыми пособниками террористов".