Медведев назвал допустимым неумышленное уничтожение гражданских лиц на Украине

Россия вправе применять практически любые методы ведения боевых действий против Украины. Об этом заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он также допустил применение ядерного оружия против западных стран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«За гранью приемлемого для нас должно остаться одно: умышленное уничтожение гражданских лиц, — написал Дмитрий Медведев в "Максе". — Подчеркиваю: умышленное, то есть заведомо намеренное. Остальное вполне допустимо».

Господин Медведев также высказал мнение, что Гаагские конвенции о законах и обычаях войны больше не актуальны. Так он прокомментировал появившиеся сообщения о том, что в Нидерландах якобы обдумывают создание лагерей для российских военнопленных.

«В случае войны с какими-нибудь сопливыми голландцами они (лагеря. — "Ъ") будут не нужны, — заявил Дмитрий Медведев. — Радиоактивные кости и пепел обычно зарывают глубоко в землю».