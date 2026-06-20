HS: финский премьер не согласился с латышским в вопросе переговоров с Россией

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо отказался критиковать попытки главы Евросовета Антониу Кошты наладить канал связи с Россией. В то же время латвийский премьер Андрис Кулбергс не считает, что российские власти готовы к переговорам.

О попытках господина Кошты установить дипломатический канал с Россией на этой неделе написали СМИ, после чего информацию подтвердил он сам. Эта тема обсуждалась 18 июня на саммите лидеров стран Евросоюза (ЕС). Господин Кулбергс после обсуждения сказал, что «дипломатические каналы бессмысленны, если Россия не желает участвовать в дипломатии».

Финский премьер придерживается другой точки зрения. Во время общения с прессой после саммита он заявил, что ЕС «должен уметь самостоятельно доносить свое мнение до России». «Я понимаю критику (в адрес Кошты.— "Ъ"), но, с другой стороны, я также понимаю, что хорошо иметь открытый дипломатический канал»,— сказал Петтери Орпо (цитата по Helsingin Sanomat).

По данным СМИ, больше всех возражений оказалось у канцлера Германии Фридриха Мерца и главы президента Франции Эмманюэля Макрона. Оба сочли, что сейчас неподходящее время для разговоров с Владимиром Путиным, а когда такой момент все же настанет, ведущую роль должны взять на себя страны «евротройки» — Франция, Германия и Великобритания.

Подробности — в материале «Ъ» «Инициатива Антониу Кошты оказалась наказуема».