HS: финский премьер не согласился с латышским в вопросе переговоров с Россией
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо отказался критиковать попытки главы Евросовета Антониу Кошты наладить канал связи с Россией. В то же время латвийский премьер Андрис Кулбергс не считает, что российские власти готовы к переговорам.
О попытках господина Кошты установить дипломатический канал с Россией на этой неделе написали СМИ, после чего информацию подтвердил он сам. Эта тема обсуждалась 18 июня на саммите лидеров стран Евросоюза (ЕС). Господин Кулбергс после обсуждения сказал, что «дипломатические каналы бессмысленны, если Россия не желает участвовать в дипломатии».
Финский премьер придерживается другой точки зрения. Во время общения с прессой после саммита он заявил, что ЕС «должен уметь самостоятельно доносить свое мнение до России». «Я понимаю критику (в адрес Кошты.— "Ъ"), но, с другой стороны, я также понимаю, что хорошо иметь открытый дипломатический канал»,— сказал Петтери Орпо (цитата по Helsingin Sanomat).
По данным СМИ, больше всех возражений оказалось у канцлера Германии Фридриха Мерца и главы президента Франции Эмманюэля Макрона. Оба сочли, что сейчас неподходящее время для разговоров с Владимиром Путиным, а когда такой момент все же настанет, ведущую роль должны взять на себя страны «евротройки» — Франция, Германия и Великобритания.
Подробности — в материале «Ъ» «Инициатива Антониу Кошты оказалась наказуема».
Дискуссии о возобновлении диалога с Россией и назначении спецпредставителя для этого активно идут в Евросоюзе давно. Еще в декабре 2025 года президент Франции Эмманюэль Макрон заявлял, что Европе «было бы полезно» возобновить диалог с Владимиром Путиным. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони тогда же предложила подумать над назначением такого спецпредставителя, опасаясь, что отсутствие единого переговорщика ограничит вклад ЕС в урегулирование конфликта. В Еврокомиссии поддержали эту идею, считая, что присутствие ЕС за столом переговоров позволит отстоять ключевые интересы.
Однако назначение единого переговорщика вызывает разногласия. В январе 2026 года сообщалось, что Великобритания, Франция и Италия не нашли компромисса по этому вопросу. Ранее кандидатура главы европейской дипломатии Каи Каллас для этой роли считалась неподходящей из-за её антироссийской позиции, что вызвало бы отказ со стороны России. В числе возможных кандидатов обсуждались экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Финляндии Александр Стубб и бывший премьер-министр Италии Марио Драги. В мае 2026 года глава МИД Эстонии Маргус Цахкна призывал Брюссель «выдержать стратегическую паузу» и указывал, что Россия пытается втянуть ЕС в переговоры, чтобы ослабить санкции. МИД России заявлял, что перспективы контактов зависят от готовности руководства ЕС пересмотреть антироссийский внешнеполитический курс и уважать легитимные интересы России.