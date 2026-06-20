ФСБ: более 20 человек привлекли за угрозы в адрес руководства РКН

Более 20 человек были привлечены к ответственности по обвинению в угрозах и подготовке покушений на руководство Роскомнадзора. Об этом заявили в ФСБ.

По версии ведомства, украинские спецслужбы продолжают активную деятельность по вербовке россиян, в том числе молодежи, для совершения экстремистских и террористических преступлений.

Сегодня ФСБ сообщила о задержании жителя Подмосковья. По версии следствия, он по заданию спецслужб Украины устраивал «акции устрашения» против российских военнослужащих.