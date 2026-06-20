ФСБ: более 20 человек привлекли за угрозы в адрес руководства РКН
Более 20 человек были привлечены к ответственности по обвинению в угрозах и подготовке покушений на руководство Роскомнадзора. Об этом заявили в ФСБ.
По версии ведомства, украинские спецслужбы продолжают активную деятельность по вербовке россиян, в том числе молодежи, для совершения экстремистских и террористических преступлений.
Сегодня ФСБ сообщила о задержании жителя Подмосковья. По версии следствия, он по заданию спецслужб Украины устраивал «акции устрашения» против российских военнослужащих.
Задержания лиц, обвиняемых в угрозах руководству Роскомнадзора, происходят на фоне заявляемой ФСБ активной вербовки украинскими спецслужбами россиян, включая молодежь, для совершения экстремистских и террористических преступлений. Эта деятельность, по версии ФСБ, осуществляется через мессенджеры, такие как Telegram и WhatsApp, а также через объявления о «быстром заработке». Украинские спецслужбы пытаются использовать молодых россиян для противоправных действий, применяя для вербовки современные программы и искусственный интеллект, чтобы выявлять интернет-пользователей, склонных к радикальным взглядам.
Помимо угроз Роскомнадзору, ФСБ регулярно сообщает о предотвращении множества терактов и диверсий, которые, по ее данным, координируются украинскими спецслужбами. Среди них — подготовка покушений на российских военнослужащих и чиновников, а также диверсии на объектах транспортной инфраструктуры, оборонно-промышленного комплекса и ТЭК. Например, в апреле 2026 года сообщалось о ликвидации лидера группы, готовившей теракт против Роскомнадзора, а ранее, в феврале 2025 года, ФСБ заявляла о предотвращении серии терактов в Ставрополе, которые планировал сторонник украинского военизированного объединения.