ФСБ задержала жителя Подмосковья за «акции устрашения» военнослужащих
ФСБ сообщила о задержании жителя Подмосковья. По версии ФСБ, мужчина был завербован украинскими спецслужбами под видом работы в коллекторском агентстве. Задержанный провел «акции устрашения» против российских военнослужащих, утверждает ФСБ.
Житель Подмосковья, заявили в ведомстве, был завербован через Telegram. По заданию куратора он в мае 2026 года провел «акции устрашения» по адресам проживания трех военнослужащих российского Минобороны, заявили в ФСБ. Подробности о том, что из себя представляли эти акции, не приводятся.
Возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Решается вопрос о возбуждении в отношении мужчины дела по статье о госизмене (ст. 275 УК РФ).
В ФСБ напомнили, что к уголовной ответственности уже привлечено более 20 лиц, высказывавших угрозы и планировавших покушения на руководителей Роскомнадзора. Несколько из них также были завербованы Украиной под предлогом работы в детективном и коллекторском агентствах. В частности, в апреле в Москве задержали двух подозреваемых в «акциях устрашения» против сотрудников Роскомнадзора.
Задержания лиц, обвиняемых в «акциях устрашения» против российских военнослужащих или сотрудничестве с украинскими спецслужбами, являются частью более широкой тенденции. ФСБ регулярно сообщает о пресечении деятельности граждан, которые, по данным спецслужб, передают информацию военного характера, финансируют ВСУ или готовят диверсии. Такие дела возбуждаются по статьям о государственной измене (ст. 275 УК РФ), шпионаже (ст. 276 УК РФ) или содействии террористической деятельности. Максимальное наказание по статье о госизмене с апреля 2023 года ужесточено до пожизненного лишения свободы.
Украинские спецслужбы, в частности СБУ и Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины, по версии ФСБ, используют мессенджеры, такие как Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ), для вербовки и вовлечения граждан России в диверсионно-террористическую деятельность. Задержанные, как правило, признают вину на допросах. Среди задач, которые, по данным ФСБ, ставятся перед завербованными лицами, — сбор данных о военных объектах, передвижении техники, членах семей военнослужащих, а также подготовка терактов и поджогов.