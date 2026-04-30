В Москве задержали двух подозреваемых в «акциях устрашения» против сотрудников РКН

В Москве задержали двух россиян, в том числе подростка, за «акции устрашения» против руководителей Роскомнадзора, сообщили ФСБ и СКР. Злоумышленники повесили молотки «со следами жидкости бурого цвета» на дверях квартир сотрудников ведомства, сообщили ФСБ и СКР.

Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Злоумышленники повесили молотки 28 апреля, следует из заявления представителя СКР Светланы Петренко. По ее словам, в ближайшее время задержанных доставят в Следственный комитет России. В ФСБ сказали, что они дают признательные показания.

В СКР сообщили, что молотки повесили на дверях троих сотрудников Роскомнадзора. В заявлении ФСБ речь идет о четырех руководителях ведомства. По версии ФСБ, жители Московского региона выполняли задание спецслужб Украины.

Россиян завербовали в Telegram «под легендой осуществления работы в детективном и коллекторском агентствах», следует из пресс-релиза ФСБ. Там предупредили, что спецслужбы Украины «активно используют интернет-сервисы объявлений о так называемых быстрых заработках» для вовлечения российских граждан в диверсионно-террористическую деятельность.