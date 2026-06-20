«СКА Арена» опровергла полную отмену концертов

Площадка заявила, что продолжит концертную деятельность, несмотря на увеличение числа хоккейных матчей. Концерт Максима Фадеева подтвержден, по остальным проектам ведутся переговоры с организаторами, сообщила «Фонтанка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ранее сообщалось об отмене выступлений «Иванушек»

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Ранее сообщалось об отмене выступлений «Иванушек»

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«СКА Арена» станет домашней сразу для двух клубов КХЛ, что изменило график, но руководство ищет баланс между спортом и развлекательной программой. Окончательное расписание утвердят после календаря лиги. Площадка открылась в декабре 2023-го и ранее позиционировалась как мультифункциональный комплекс.

Кирилл Конторщиков