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«СКА Арена» опровергла полную отмену концертов

Площадка заявила, что продолжит концертную деятельность, несмотря на увеличение числа хоккейных матчей. Концерт Максима Фадеева подтвержден, по остальным проектам ведутся переговоры с организаторами, сообщила «Фонтанка».

Ранее сообщалось об отмене выступлений «Иванушек»

Ранее сообщалось об отмене выступлений «Иванушек»

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Ранее сообщалось об отмене выступлений «Иванушек»

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«СКА Арена» станет домашней сразу для двух клубов КХЛ, что изменило график, но руководство ищет баланс между спортом и развлекательной программой. Окончательное расписание утвердят после календаря лиги. Площадка открылась в декабре 2023-го и ранее позиционировалась как мультифункциональный комплекс.

Кирилл Конторщиков

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