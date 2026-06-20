Китай за пять месяцев нарастил импорт российского СПГ почти на 30%

В январе—мае Китай импортировал из России 48,988 млн тонн нефти, что на 20,2% больше, чем годом ранее. Закупки российского СПГ за этот период выросли на 27,96%, до 2,737 млн тонн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

В стоимостном выражении Китай закупил российский СПГ на $1,384 млрд, что на 1,28% меньше в годовом выражении. В мае КНР импортировала из России 717,087 тыс. тонн СПГ на $392,67 млн. Закупки российской нефти в стоимостном выражении увеличились на 27,96%, до $27,123 млрд. В мае Китай ввез из России 8,16 млн тонн нефти на $5,963 млрд.

По данным Kpler, в апреле—мае китайские переработчики сократили закупки российской нефти в условиях падения маржи переработки. В некоторых случаях экономика НПЗ уходила в отрицательную зону, что привело к снижению загрузки заводов. По оценке Vortexa, в апреле морские поставки нефти в китайские порты сократились на 1,6 млн баррелей в сутки, до 6,83 млн б/c.

Подробности — в материале «Ъ» «Баррель уперся в спрос».