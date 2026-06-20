Китай за пять месяцев нарастил импорт российского СПГ почти на 30%
В январе—мае Китай импортировал из России 48,988 млн тонн нефти, что на 20,2% больше, чем годом ранее. Закупки российского СПГ за этот период выросли на 27,96%, до 2,737 млн тонн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.
В стоимостном выражении Китай закупил российский СПГ на $1,384 млрд, что на 1,28% меньше в годовом выражении. В мае КНР импортировала из России 717,087 тыс. тонн СПГ на $392,67 млн. Закупки российской нефти в стоимостном выражении увеличились на 27,96%, до $27,123 млрд. В мае Китай ввез из России 8,16 млн тонн нефти на $5,963 млрд.
По данным Kpler, в апреле—мае китайские переработчики сократили закупки российской нефти в условиях падения маржи переработки. В некоторых случаях экономика НПЗ уходила в отрицательную зону, что привело к снижению загрузки заводов. По оценке Vortexa, в апреле морские поставки нефти в китайские порты сократились на 1,6 млн баррелей в сутки, до 6,83 млн б/c.
Подробности — в материале «Ъ» «Баррель уперся в спрос».
Россия является крупным производителем и экспортером сжиженного природного газа (СПГ), а также нефти, при этом Китай — ключевой рынок сбыта для этих ресурсов. Доля российского СПГ в мировом экспорте должна вырасти до 20% к 2030 году. Несмотря на заявления Минэнерго РФ о превышении мирового спроса на российский СПГ над его производством, экспорт российского СПГ в первом полугодии 2024 года в Китай сократился на 9,24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как за весь 2023 год он вырос на 23%. Крупнейшими традиционными поставщиками СПГ в Китай являются Австралия и Катар. Кроме этого, Китай также активно подписывал контакты с американскими экспортерами СПГ в 2021 и 2022 годах, но затем сократил импорт из США из-за введения взаимных торговых пошлин. Это привело к переориентации части американского СПГ в Европу.
Китай заинтересован в развитии «чистой» энергетики, но также наращивает потребление традиционных энергоресурсов. Отмечается, что почти половина мирового роста спроса на нефть в текущем году придется на Китай. Торговый оборот между Россией и Китаем значительно вырос, при этом Китай экспортирует автомобили и другие товары в Россию, а также стремится к более технологичному сотрудничеству в условиях роста изоляции РФ от западных технологий. Смена маршрутов поставок, например, вокруг Африки для обхода Красного моря, увеличивает сроки доставки российского СПГ в Китай и может усугубить проблему дефицита танкеров.