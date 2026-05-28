Баррель уперся в спрос

Новая лицензия Минфина США на сделки с российской нефтью поддержала цены на Urals в Индии, но в целом конъюнктура для российского сырья ухудшается. Китайские НПЗ сокращают закупки из-за слабой маржи, а часть покупателей в Индии и Турции все чаще выбирают альтернативные сорта. Возвращение ближневосточных объемов и потенциальное открытие Ормузского пролива могут завершить наиболее благоприятный период для российских экспортеров, отмечают аналитики.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Стоимость российской нефти Urals с доставкой на западное побережье Индии (DAP) в июле выросла на $0,4, до $107,59 за баррель, подсчитали в агентстве Argus. Это соответствует премии к Dated Brent в размере $0,6 за баррель. Поддержку ценам оказала новая лицензия США на сделки с нефтью и нефтепродуктами из РФ, загруженными на танкеры до 17 апреля, если суда прибудут в порт назначения до 17 июня.

В Argus отмечают, что интерес к нефти из России в Индии уменьшился из-за привлекательных предложений от поставщиков в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), а также планового ремонта на НПЗ частной компании Reliance в Джамнагаре в мае—июне.

Охлаждение спроса заметно и в Китае. По данным Kpler, китайские переработчики в апреле—мае сократили закупки нефти в условиях падения маржи переработки. В некоторых случаях экономика НПЗ уходила в отрицательную зону, что привело к снижению загрузки заводов. По оценке Vortexa, в апреле морские поставки нефти в китайские порты сократились на 1,6 млн баррелей в сутки (б/c), до 6,83 млн б/c. По данным Argus, премия на Urals с доставкой в порты провинции Шаньдун в июне сохранилась на уровне $2 за баррель к августовским фьючерсам на Brent на бирже ICE, стоимость Urals с доставкой в КНР Argus оценивает в $103,95 за баррель.

Как отмечают в Kpler, лицензия США распространяется только на партии российской нефти, отгруженные до 17 апреля, а это фактически выводит из-под послаблений поставки сорта ВСТО после середины мая и Urals — после начала июня. В связи с этим китайские госкомпании сократили или полностью приостановили новые закупки, что привело к переизбытку российской нефти в майских и июньских графиках поставок.

Спрос на российское сырье снижается и в Турции — третьем по величине импортере нефти из РФ после Индии и Китая. Как пишет Reuters со ссылкой на LSEG и Kpler, в мае поставки российской нефти в Турцию могут сократиться до 161 тыс. б/с против средних 189 тыс. б/с в январе—апреле. Снижение обусловлено неготовностью турецких импортеров закупать Urals по текущим высоким ценам после сокращения традиционных дисконтов.

Сокращение китайского импорта — один из наиболее чувствительных факторов для российских нефтяников, отмечает директор по внешним коммуникациям NEFT Research Дмитрий Прокофьев. Китай, поясняет он, остается крупнейшим и наиболее предсказуемым покупателем российской нефти, и компенсировать снижение спроса за счет других рынков будет сложно. Так, продолжает эксперт, Индия импортирует заметно меньшие объемы и более чувствительна к рискам, связанным с санкциями, и ценовой конъюнктуре.

По оценке господина Прокофьева, при сохранении текущих условий экспорт нефти из РФ в 2026 году может составить 225–235 млн тонн, а дисконт Urals к Brent — $16–20 за баррель.

Теоретически Индия способна частично компенсировать возможное снижение спроса со стороны Китая, но для РФ более выгодно отсутствие единого крупного покупателя, способного влиять на цену, говорит портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин. По его оценке, российское сырье остается дешевле альтернативных сортов, поэтому спрос на нефть из РФ остается устойчивым даже при возвращении на рынок ближневосточных объемов.

Возобновление поставок ближневосточной нефти на мировой рынок может вынудить РФ увеличить дисконты на сырье, поскольку российские поставки по-прежнему воспринимаются как рискованные, считает эксперт Финансового университета Игорь Юшков. Кроме того, продолжает он, открытие Ормузского пролива может спровоцировать распад альянса ОПЕК+, который уже покинули ОАЭ.

Эксперт по энергетике Кирилл Родионов считает, что определяющим фактором для стоимости Urals будет динамика Brent, которая, по его словам, в ближайшее время будет торговаться ниже $100 за баррель, так как рынок уже отыграл шок предложения после закрытия транзита через Ормузский пролив. В случае подписания соглашений между США и Ираном и открытия пролива, полагает эксперт, цена Brent достаточно быстро снизится до менее $70 за баррель.

Ольга Озембловская