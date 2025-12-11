Politico рассказало об идее США создать альтернативу G7 c участием России

В США обсуждают идею формирования группы пяти государств, в которую могли бы войти Китай и Россия, пишет Politico. Новое объединение задумывается как альтернатива G7.

В Вашингтоне, как пишет издание, рассматривается «казалось бы, весьма необычная идея» создания формата «Ключевой пятерки» (Core 5), куда предполагалось бы включить США, Китай, Индию, Японию и Россию.

По словам Торри Тауссиг, работавшей в Совете национальной безопасности при президенте Джо Байдене, подобный формат отражает взгляд Дональда Трампа на мировую политику. Взгляд не идеологический, а основанный на симпатии к авторитарным лидерам и стремлении к взаимодействию с крупными державами, имеющими собственные сферы влияния. Госпожа Тауссиг отмечает, что отсутствие Европы в таком объединении может создать у европейцев впечатление, будто нынешняя администрация рассматривает Россию как ведущую державу, имеющую право на собственную сферу влияния в Европе.

Вопрос об участии России в работе Группы восьми поднимался в Кремле на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, подтвердил президент России Владимир Путин. Однако, по его словам, предложений о возвращении в G8 не поступало.

Россия входила в состав G8 с 1997 года. Заседание лидеров группы в 2014 году должно было пройти в Сочи, однако Россию исключили после вхождения Крыма в состав РФ. Приглашение обратно в G8 фигурировало в проекте плана США по урегулированию ситуации на Украине.