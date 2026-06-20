Алтайский губернатор возглавил партсписок ЕР на выборах в заксобрание

В Алтайском крае «Единая Россия» (ЕР) назвала кандидатов в депутаты законодательного собрания региона. Соответствующее решение приняла конференция регионального отделения (РО) партии.

В общекраевую часть партсписка кандидатов вошли три человека: губернатор Виктор Томенко, спикер заксобрания, секретарь РО Александр Романенко и гендиректор «Барнаульского завода АТИ» Артем Шамков. Как сообщил вице-спикер заксобрания Денис Голобородько, в общей сложности партконференция утвердила 207 кандидатов. Из них 34 в одномандатных округах.

Выборы заксобрания девятого созыва пройдут в сентябре 2026 года одновременно с выборами в Госдуму РФ. В его состав избираются 68 депутатов. 34 из них — в одномандатных округах, 34 — по партспискам.

Валерий Лавский