Руслан Байсаров объяснил интерес к покупке ЮГК
Приобретение ЮГК станет первой успешной сделкой «БТС-Мост» из широкого перечня прорабатываемых проектов в секторе горной добычи, сообщил “Ъ” глава наблюдательного совета ГК «БТС-Мост» Руслан Байсаров. По его словам, рост спроса на металлы и благоприятная ценовая конъюнктура делают горно-металлургический сектор крайне привлекательным для инвестиций, а ограниченный доступ к финансированию в отрасли дополнительно создает благоприятную почву для консолидации перспективных активов.
«В нашем фокусе не только золото, но и вся линейка металлов будущего: золото, серебро, медь, литий, платиноиды, РЗМ»,— прокомментировал бизнесмен. Господин Байсаров отметил, что в компании открыты к предложениям и долгосрочному партнерству для реализации проектов и совместных инвестиций в секторе.
«БТС-Мост Холдинг» Руслана Байсарова 19 июня стало победителем торгов по продаже 67,2% акций четвертого в России золотодобытчика ЮГК и других структур группы, предложив за лот 93,16 млрд руб., что в 1,7 раза меньше начальной цены. Оцененные, выявленные и предполагаемые (MI&I) ресурсы ЮГК — 46 млн унций золотого эквивалента. В 2025 году компания произвела 12 тонн золота, в 2026 году планируется увеличить показатель до 12,5–14 тонн.
Подробнее — в материале «Ъ» «Строитель добыл золото»
Приобретение ЮГК, четвертого золотодобытчика России, имеет широкий контекст, включающий предысторию национализации компании. В июле 2025 года Суд Челябинска передал ЮГК во владение Росимущества по иску Генпрокуратуры, конфисковав доли основного акционера Константина Струкова, который, по версии Генпрокуратуры, незаконно получил контроль над предприятием, используя должностное положение. После этого Росимущество пыталось продать актив четыре раза, и предыдущие три попытки не увенчались успехом, что связывалось с завышенной начальной ценой и отсутствием выраженной конкурентной борьбы. Предполагалось, что торги могут пройти с дисконтом до 50% и цена остановится на уровне около 100 млрд руб.
Интерес к покупке золотодобывающих активов, таких как ЮГК, подогревается ростом цен на золото. Золотодобытчики оказались в выигрыше благодаря сильной динамике цен на металл, как отмечается в материалах о секторе. Специалисты отмечают, что золотодобывающие активы позволяют компаниям стать более стабильными и меньше зависеть от экономических циклов, так как золото служит надежным активом во времена экономической неопределенности.