Руслан Байсаров объяснил интерес к покупке ЮГК

Приобретение ЮГК станет первой успешной сделкой «БТС-Мост» из широкого перечня прорабатываемых проектов в секторе горной добычи, сообщил “Ъ” глава наблюдательного совета ГК «БТС-Мост» Руслан Байсаров. По его словам, рост спроса на металлы и благоприятная ценовая конъюнктура делают горно-металлургический сектор крайне привлекательным для инвестиций, а ограниченный доступ к финансированию в отрасли дополнительно создает благоприятную почву для консолидации перспективных активов.

«В нашем фокусе не только золото, но и вся линейка металлов будущего: золото, серебро, медь, литий, платиноиды, РЗМ»,— прокомментировал бизнесмен. Господин Байсаров отметил, что в компании открыты к предложениям и долгосрочному партнерству для реализации проектов и совместных инвестиций в секторе.

«БТС-Мост Холдинг» Руслана Байсарова 19 июня стало победителем торгов по продаже 67,2% акций четвертого в России золотодобытчика ЮГК и других структур группы, предложив за лот 93,16 млрд руб., что в 1,7 раза меньше начальной цены. Оцененные, выявленные и предполагаемые (MI&I) ресурсы ЮГК — 46 млн унций золотого эквивалента. В 2025 году компания произвела 12 тонн золота, в 2026 году планируется увеличить показатель до 12,5–14 тонн.

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