Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница
fonbet logo

Реклама, ООО Фонкор

Теннисист Медведев проиграл в четвертьфинале турнира в Халле

Российский теннисист Даниил Медведев уступил немцу Даниэлю Альтмайеру в матче 1/4 финала турнира в немецком Халле. Альтмайер победил со счетом 6:4, 6:7 (6:8), 6:4.

30-летний Даниил Медведев — седьмая ракетка мира — выиграл 23 титула на турнирах ATP в одиночном разряде, а также победил на US Open 2021 года. На турнире у него был 4-й номер посева.

27-летний Даниэль Альтмайер занимает 81-е место в мировом рейтинге. Он попал в основную сетку благодаря специальному приглашению (wild card) от организаторов.

В полуфинале Альтмайер сыграет с победителем матча между Фрэнсисом Тиафо из США (без номера посева) и Феликсом Оже-Альяссимом из Канады (2-й номер посева).

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд