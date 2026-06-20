Вблизи Москвы сбиты два беспилотника

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО сбили два беспилотника, летевших в направлении столицы. Он добавил, что на месте падения обломков БПЛА работают экстренные службы.

После полуночи московские аэропорты Домодедово и Жуковский приостановили прием и отправку самолетов, сообщала Росавиация. В 1:37 мск оба аэропорта возобновили работу.

19 июня Сергей Собянин писал о еще одной массированной атаке на Москву. По его словам, «только на ближнем рубеже» были уничтожены 76 беспилотников.