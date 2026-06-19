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Собянин рассказал о новой массированной атаке ВСУ на Москву

Силы ПВО сбили 76 украинских беспилотников на подлете к Москве 19 июня. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

Сергей Собянин

Сергей Собянин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Сергей Собянин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Сегодня противник предпринял еще одну массированную атаку на Москву. Только на ближнем рубеже силами ПВО было сбито 76 беспилотников»,— написал господин Собянин в Telegram-канале. Разрушений и пострадавших нет, уточнил он.

В связи с сегодняшними ударами БПЛА по региону аэропорты Домодедово и Внуково приостанавливали работу. Вчера ВСУ совершили одну из самых массовых атак беспилотниками на столичный регион. Пострадали 17 человек, восьмилетняя девочка погибла. Повреждения получили нефтеперерабатывающий завод в Капотне, торговые объекты, жилые дома и автомобили.

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