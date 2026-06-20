Трамп надеется на финальное соглашение с Ираном
Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что через 60 дней Вашингтон и Тегеран смогут заключить финальное соглашение. После дистанционного подписания меморандума о взаимопонимании стороны проведут два месяца переговоров.
«Теперь у нас есть соглашение, которое было подписано вчера вечером, и есть 60 дней, чтобы заключить сделку... Думаю, все будет очень хорошо»,— сказал американский президент на авиабазе Эндрюс.
19 июня в Швейцарии должны были пройти переговоры США и Ирана, однако они были отложены. По информации американских СМИ, основной причиной переноса стала ситуация вокруг Ливана, где Армия обороны Израиля продолжает боевые действия.
Подробнее — в материале «Ъ» «США и Иран не вышли на старт».
Переговоры между США и Ираном имеют долгую историю, Дональд Трамп неоднократно заявлял о готовности к ним и выражал уверенность в быстром достижении взаимовыгодного соглашения. Однако процесс постоянно сопрягается с трудностями. Например, в последние недели конфликт на Ближнем Востоке усугублялся, а американская администрация ужесточала условия сделки.
За несколько дней до заявления Трампа стороны дистанционно подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривал немедленное прекращение военных действий на всех фронтах, включая Ливан, и начало 60-дневного переговорного периода для заключения окончательного соглашения. Этот документ стал важным шагом, несмотря на продолжающиеся удары Израиля по Ливану, которые вызвали критику со стороны Тегерана и поставили под вопрос устойчивость договоренностей.