Трамп надеется на финальное соглашение с Ираном

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что через 60 дней Вашингтон и Тегеран смогут заключить финальное соглашение. После дистанционного подписания меморандума о взаимопонимании стороны проведут два месяца переговоров.

«Теперь у нас есть соглашение, которое было подписано вчера вечером, и есть 60 дней, чтобы заключить сделку... Думаю, все будет очень хорошо»,— сказал американский президент на авиабазе Эндрюс.

19 июня в Швейцарии должны были пройти переговоры США и Ирана, однако они были отложены. По информации американских СМИ, основной причиной переноса стала ситуация вокруг Ливана, где Армия обороны Израиля продолжает боевые действия.

Подробнее — в материале «Ъ» «США и Иран не вышли на старт».