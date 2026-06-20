Кубок губернатора по дрифту, выставка «Русская Кириллица» и спектакль «Праздники»

Когда пройдет спектакль «Праздники», что ждет гостей на выставке «Русская Кириллица» и где состоится Кубок губернатора Новосибирской области по дрифту.

20 июня (суббота)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Кубок губернатора Новосибирской области по дрифту пройдет на территории технопарка «Ново-Николаевский». Соревнования соберут лучших пилотов со всей Сибири. В программе, кроме соревнований, также заявлен формат дрифт-такси. Начало в 12:00.

21 июня (воскресенье)

В пространстве «Артель» откроется выставочный проект «Русская Кириллица» Ольги Андреевой. Экспозиция посвящена истории кириллицы, ее происхождению и становлению. Выставка доступна с 12:00.

22 июня (понедельник)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кнорринг Олег / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Фото: Кнорринг Олег / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В Новосибирском краеведческом музее откроется выставка «История героической обороны Брестской крепости». В экспозиции будут представлены документы из фондов Государственного учреждения Республики Беларусь «Мемориальный комплекс “Брестская крепость — герой”», а также предметы из фондов Новосибирского государственного краеведческого музея, Болотнинского районного историко-краеведческого и Карасукского краеведческого музеев, из коллекций Пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области. Выставка доступна с 12:00.

23 июня (вторник)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Воронежская государственная филармония Фото: Воронежская государственная филармония

В Новосибирской государственной филармонии пройдет концерт «Лето начинается в июне». Со сцены прозвучат песни из репертуара советских и российских ВИА, русские и белорусские народные песни в исполнении вокально-инструментального ансамбля «Белые Росы». Начало в 19:00.

24 июня (среда)

В кино-кафе «Премьера» покажут спектакль «Праздники». В основе сюжета лежит путешествие по чужим воспоминаниям, когда каждая ночь в баре полна сюрпризов. На сцене — актрисы Анастасия Белинская и Софья Степанова. Начало в 20:00 (сбор гостей с 19:00).

25 июня (четверг)

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В кабаре-кафе «Бродячая Собака» состоится трибьют-шоу Deep Purple & Rainbow — групп, которые навсегда изменили историю мировой рок-музыки. Их мощные риффы, виртуозные соло и энергетика стали эталоном хард-рока, вдохновив тысячи музыкантов по всему миру. Начало в 20:00.

Новосибирский государственный художественный музей совместно с Московской государственной картинной галереей народного художника СССР Ильи Глазунова представляют выставку «Илья Глазунов. К 95-летию со дня рождения». В экспозиции будет представлено более 90 картин. Выставка представляет обширный отрезок творческого пути художника с 1960-х по 2010-е годы. Начало с 12:00.

В Доме ученых СО РАН покажут спектакль «Отпетые мошенники». На сцену выйдут Анатолий Журавлев, Егор Кутенков, Виктория Заболотная и другие актеры. Сюжет разворачивается на Лазурном берегу, где два опытных мошенника Лоренс Джеймс и Фредди Бенс решают обмануть миловидную русскую барышню Анну Каренину, наследницу многомиллионного состояния. Начало в 19:00.

26 июня (пятница)

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В Новосибирской государственной филармонии пройдет «Вечер любимых песен». В тихом дворике филармонии прозвучат всем известные композиции, зрителей также ожидает живое общение с артистами и возможность побывать на закрытии очередного творческого сезона ансамбля «Рождество». Начало в 19:00.

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Александра Стрелкова