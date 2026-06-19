Глава МИД Италии отменил визит в США после слов Трампа о Мелони

Глава МИД Италии и вице-премьер Антонио Таяни отменил поездку в США после резких высказываний Дональда Трампа в адрес премьер-министра Джорджи Мелони.

Итальянский министр счел такие заявления оскорбительными не только для руководства страны, но и для всей Италии. «По этой причине я принял решение отменить визит в США»,— написал господин Таяни в Х.

Дональд Трамп в интервью итальянскому телеканалу заявил, что на саммите G7 во Франции госпожа Мелони якобы умоляла о совместном фото, а он согласился на это из жалости. Эти слова вызвали дипломатический скандал.

Джорджа Мелони отвергла изложенную Трампом версию и публично заявила, что она не соответствует действительности. Она добавила, что потрясена тем, как американский президент относится к своим союзникам.

До недавнего времени Дональд Трамп и Джорджа Мелони поддерживали дружеские отношения. Однако в начале года итальянский премьер вступилась за папу римского Льва. Понтифик осудил войну в Иране и за это подвергся резкой критике со стороны президента США. После этого Дональд Трамп обвинил премьер-министра Италии в трусости.