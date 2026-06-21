В логопарках замерзла аренда

Доля свободных площадей на рынке низкотемпературных складов Москвы и области за год выросла с 2,8% до 4,1%. Темп увеличения вакантности здесь в шесть раз ниже среднерыночного. Это объясняется превалирующей долей объектов, строящихся под конкретного заказчика, и сохраняющимся дефицитом площадей. Острее всего он в регионах, где с ним сталкиваются в первую очередь рыбопромышленники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Доля свободных площадей в низкотемпературных логопарках Москвы и Подмосковья в январе—июне 2026 года составила 4,1%, прибавив 1,3 процентного пункта (п. п.), подсчитали в IBC Real Estate. Они будут представлены на мероприятии Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ). В других регионах России значение прибавило 0,1 п. п., до 1,9%. Вакантность в сегменте растет медленнее, чем на складском рынке в целом. В объектах всех категорий в Москве и области показатель увеличился на 5 п. п. год к году, до 6,7%, подсчитал партнер NF Group Константин Фомиченко.

Низкотемпературные склады — специализированные логистические объекты, где постоянно поддерживается низкая температура в диапазоне от -5°С до -40°С. Основной спрос на них обеспечивают ритейлеры, потребность в них возникает и у производителей продуктов питания.

Основной объем низкотемпературных складов в России, по словам директора департамента индустриально-складской недвижимости Bright Rich | CORFAC International Александра Шевелева, обеспечивают проекты built-to-suit (построенные под нужды конкретного заказчика). Ввод таких проектов не приводит к общему увеличению вакантности. Спекулятивно эти склады в России из-за невысокой ликвидности практически не строятся, говорит Константин Фомиченко.

В 2026 году в Москве и Подмосковье будут сданы 160 тыс. кв. м низкотемпературных складов, год к году значение сократится на 36%, говорит старший аналитик рынка складской недвижимости Remain Юлия Бояркина. Ввод складов в целом вырастет на 11%, до 2,3 млн кв. м. В общей сложности объем низкотемпературных складов Московского региона, по данным IBC Real Estate, в этом году увеличится на 9%, до 9 млн кв. м.

Резкое снижение темпов ввода низкотемпературных объектов объясняется общим снижением инвестиционной активности крупнейших FMCG-сетей. Согласно Infoline, 200 ключевых игроков в этом году запустили 282,5 тыс. кв. м торговых площадей. Значение сократилось на 36,4% год к году и стало минимальным за 15 лет (см. “Ъ” от 18 июня). Александр Шевелев говорит, что торговые сети оптимизируют и логистические площади, в том числе низкотемпературные. Часть из них, по словам директора департамента складской недвижимости Ricci Алексея Слепова, выходит на рынок субаренды. Но дальнейшего роста вакантности эксперт не ждет.

Господин Шевелев констатирует, что временное увеличение доли свободных площадей в низкотемпературном сегменте не решит проблему глобального дефицита. Но прослеживается нехватка мощностей преимущественно в регионах.

Согласно IBC Real Estate, на Москву и Подмосковье приходится 42% всего низкотемпературного предложения России, на Санкт-Петербург и область — 9%. Доля всех остальных регионов составляет 49%.

Президент ВАРПЭ Герман Зверев говорит, что дефицит и неравномерное распределение по стране качественных оптовых складов — один из факторов, сдерживающих потребление рыбы. Основной объем рыбы вылавливается за 8–9 тыс. км до ключевых регионов сбыта. Отсутствие мощностей для ее хранения приводит к росту издержек и ограничивает ассортимент, поясняет эксперт.

Господин Зверев поясняет, что фактически в России сейчас 15–20 крупных межрегиональных оптово-распределительных центров, в СССР их было 200–250.

Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин отмечает, что для производителей мяса проблема низкотемпературных складов не стоит остро. Значительная доля продукции, по его словам, здесь производится недалеко от мест реализации и поставляется в охлажденном виде. Рыбу же продают преимущественно замороженной.

София Мешкова, Александра Мерцалова