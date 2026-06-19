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Петербургские ученые создали нейросеть для отслеживания состояния оленей

СПб ФИЦ РАН разработал первую в России автоматизированную систему для оленеводства. Нейросеть с компьютерным зрением анализирует внешние характеристики животных, помогая решить нехватку кадров и данных. Технологию будут внедрять в арктических хозяйствах, пишет ТАСС.

Технологию будут внедрять в арктических хозяйствах

Технологию будут внедрять в арктических хозяйствах

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Технологию будут внедрять в арктических хозяйствах

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Система повысит эффективность селекции и ветконтроля. Ранее петербургские ученые также представили ИИ-модель для прогноза летальности при инфарктах и программу для расчета массы протезов. Разработка создана при поддержке Минобрнауки.

Кирилл Конторщиков

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