Петербургские ученые создали нейросеть для отслеживания состояния оленей

СПб ФИЦ РАН разработал первую в России автоматизированную систему для оленеводства. Нейросеть с компьютерным зрением анализирует внешние характеристики животных, помогая решить нехватку кадров и данных. Технологию будут внедрять в арктических хозяйствах, пишет ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Технологию будут внедрять в арктических хозяйствах

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Технологию будут внедрять в арктических хозяйствах

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Система повысит эффективность селекции и ветконтроля. Ранее петербургские ученые также представили ИИ-модель для прогноза летальности при инфарктах и программу для расчета массы протезов. Разработка создана при поддержке Минобрнауки.

Кирилл Конторщиков